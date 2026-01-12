Pasniegtas "Zelta globusa" balvas
Dikaprio paliek bešā: noskaidroti "Zelta globusa" uzvarētāji
83. "Zelta globusa" pasniegšanas ceremonijā visvairāk balvu izpelnījusies Pola Tomasa Andersona filma "Cīņa pēc cīņas" (One Battle After Another).
Andersona kinolente, kas iepriekš bija ieguvusi deviņas nominācijas, svētdien saņēma "Zelta globusu" par labāko režiju un labāko scenāriju, kā arī balvu kā labākā komēdija, tomēr tās galvenās lomas atveidotājam Leonardo Dikaprio cīņā par labākā aktiera godu nācās piekāpties Timotejam Alam Šalamē, kas spēlē galveno lomu režisora Džošua Henrija Sefdija filmā "Mārtijs Lieliskais" (Marty Supreme).
Tejana Teilore par lomu "Cīņa pēc cīņas" ieguva labākās otrā plāna aktrises balvu.
Režisores Hlojas Žao drāma "Hamnets" (Hamnet), kas pretendēja uz balvām sešās nominācijās, izcīnīja "Zelta globusu" prestižajā labākās dramatiskās filmas kategorijā, pārspējot filmas "Frankenstein", "It Was Just an Accident" (Tas bija tikai negadījums), "The Secret Agent" ("Slepenais aģents"), "Sentimental Value" (Sentimentāla vērtība) un "Sinners" (Grēcinieki).
Labākās aktrises balvu saņēma Džesija Baklija par lomu filmā "Hamnets", bet Stellans Skašgords ieguva "Zelta globusu" kategorijā "Labākais otrā plāna aktieris".
Rouza Bairna ieguva balvu kā labākā komēdiju aktrise par lomu filmā "Ja varētu, es tev spertu" (If I Had Legs I'd Kick You).
Animācijas filma "KPop Demon Hunters" ieguva "Zelta globusus" kategorijās labākā dziesma un labākā animācijas filma.
Ar "Zelta globusiem" tika godināti arī televīzijas seriāli. Vislielāko balvu skaitu - četrus "Zelta globusus" - saņēma krimināldrāma "Pusaudzība" (Adolescence). Labākā seriāla drāmas balvu ieguva seriāls "The Pitt" ("Pitsburga"), bet komēdiju kategorijā uzvarēja seriāls "The Studio".
Vairākas slavenības, tai skaitā Marks Rafalo, Nataša Lionna un Vanda Saiksa bija rotājušās ar piespraudām, kas vēsta "BE GOOD", kas ir atsauce uz 37 gadus veco trīs bērnu māti, ASV pilsoni Renē Nikolu Gudu, kuru Mineapolē nošāva ASV Imigrācijas un muitas dienesta aģents.
Protesti pret Gudas nogalināšanu notikuši vairākās ASV pilsētās.