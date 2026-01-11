Māra Upmane-Holšteine motivē sevi ar vīzijas dēli
Dziedātāja un trīs bērnu māmiņa Māra Upmane-Holšteine jau vairākus gadus veido sev jaunā gada apņemšanās dēli, lai varētu tiekties uz mērķiem un gada beigās atskatīties uz paveikto, piedzīvoto un to, kas vēl tikai priekšā.
“Es rakstu katru gadu. Agrāk tā bija vienkārši klade, brīvajā laikā pierakstītas domas. Nu es uz to raugos mazliet citādi,” tā žurnālam "Kas Jauns" stāsta grupas "Astro’n’out" soliste. Tagad Māra nesāk domāt par jaunajiem mērķiem, pirms nav atskatījusies atpakaļ – uz to, kas sagādājis prieku, kas bijis sāpīgs, ko dzīve iemācījusi. “Es paraugos, kas mani dara laimīgu, kas skumdina, ko esmu piedzīvojusi. Tad – kas noticis šajā gadā,” skaidro dziedātāja. Tikai pēc tam top jaunie sapņi un prioritātes. Nevis desmitiem apņemšanos, bet dažas, skaidras un reālas, – personīgajā, finansiālajā un, protams, arī darba jomā.
Mūziķes ikgadējā tradīcija nesen tika papildināta arī ar tā saukto vīzijas dēli – vizuālu atgādinājumu par mērķiem. “Tas liek apstāties un redzēt to, uz ko es eju. Saprast – viss ir iespējams,” viņa stāsta, atzīstot, ka tas sniedz pozitīvu sajūtu ikreiz, kad atver datoru, īpaši gada beigās. Māras 2026. gada galvenie mērķi ir divi – veiksmīgi piedalīties muzikālajā konkursā Koru kari un tikt līdz finālam, kā arī izdot savu soloalbumu. Trīs bērnu māmiņa uzsver, ka tās ir divas lielākās apņemšanās, taču ne mazāk svarīgas ir arī visas citas.
Ne visi sapņi gan realizējas uzreiz. Ceļojums uz Japānu, ko dziedātāja bija ievietojusi savā vīzijas dēlī, vēl nav īstenots, tomēr viņa uzsver, ka tam vēl ir laiks.