Latvijā sevi pieteikusi Latvijas Influenceru mārketinga asociācija
Latvijas sociālo tīklu satura veidotāji - Egita Bairamova, Elīna Sviridova un Toms Briedis – dibinājuši Latvijas Influenceru mārketinga asociāciju (LIMA), kuras mērķis ir veicināt nozares attīstību.
Kā norāda LIMA dibinātāji, asociācija vēlas apvienot Latvijas influenceru mārketingā strādājošos – digitālā satura autorus, talantus, viedokļa līderus, tostarp aģentūras, lai pārstāvētu nozares viedokli lokālā un starptautiskā līmenī. Asociācija palīdzētu sakārtot un veicināt ilgtspējīgu, ētisku un ienesīgu influenceru mārketinga nozares attīstību Latvijā, ietverot jomas standartu kāpināšanu un atbildīgāku influenceru mārketingu.
"Lokālas organizācijas esamība, kas var pārstāvēt nozares viedokli, palīdzēt sakārtot un attīstīt to [nozari] valsts ietvaros, ir svarīga. [...] Pārredzama digitālā satura mārketinga ekosistēma sniegs labumu visiem,” norāda influenceru mārketinga un sabiedrisko attiecību aģentūras "Do Epic" dibinātājs Toms Briedis.
Bet juriste un digitālā satura autore Elīna Sviridova norāda, ka "digitālā satura veidotāji un uzņēmumi Latvijā arvien aktīvāk darbojas influenceru mārketinga nozarē, taču nozares straujā attīstība nav gājusi roku rokā ar vienotu izpratni par atbildību, tiesisko regulējumu un labās prakses principiem". "Tas rada situāciju, kurā atbildīgi nozares dalībnieki nereti tiek ielikti vienā kategorijā ar tiem, kas ignorē profesionālos standartus un juridisko regulējumu," norāda Sviridova.
"LIMA mērķis ir veicināt profesionālu un caurspīdīgu vidi, kurā sadarbība balstās zināšanās, normatīvo aktu atbilstībā un savstarpējā uzticībā starp visām iesaistītām pusēm – digitālā satura autoru un to satura patērētāju, uzņēmumiem un valsti."
Šobrīd LIMA dibinātāji strādā pie nepieciešamo formalitāšu sakārtošanas pirms aicinājuma nozares pārstāvjiem iestāties asociācijā, kā arī pirms sadarbības uzsākšanas ar nozari pārraugošajām valsts iestādēm.