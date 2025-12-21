Mūzika
Šodien 17:46
“X faktora” dalībnieks Jānis Rugājs debitē ar dziesmu “Smoke”
Ar dziesmu “Smoke” Latvijas mūzikas pasaulē sevi pieteicis dziedātājs un viens no spilgtākajiem šīs sezonas šova “X faktors” dalībniekiem-Jānis Rugājs.
“Smoke” ir par to kā būt blakus cilvēkam, kurš attiecību sākumā emocionāli nespēj atvērties, veidojot neredzamu sienu, kas sāpina. Tikai patiesa mīlestība spēj nojaukt šo sienu un padarīt attiecības stipras”, atklāj Jānis Rugājs.
Dziesmas pirmie soļi aizsākas šī gada rudenī, studijas “AUSS” nometnē, kur veiksmīgā sadarbībā ar dziesmas autoriem Kjersti Sleveland un Elad Lahmany tapusi gan melodija, gan vārdi. Dziesmas ieraksts veikts JL ierakstu studijā.
No 12. decembra dziesma “Smoke” pieejama Spotify, YouTube un citās straumēšanas vietnēs.