"Dženifera Anistone" no Krievijas pensionāra izvilina naudu ārstēšanai un biļetei ciemos
Mūsdienās krāpnieki nekautrējas no visdažādākajām metodēm, lai pamudinātu lētticīgus ļaudis šķirties no savas naudas, tostarp uzdodoties par slavenībām. Un kaut gan veselais saprāts liktu domāt, ka diez vai no debesīm nokristu kāds grūtā situācijā nonākušais Breds Pits vai Teilore Svifta ar izmisīgu lūgumu palīdzēt ar naudiņu, uz šī āķa ļaudis turpina uzķerties. Tostarp kāds Krievijas pensionārs, kurš jutās glaimots, ka viņam uzmanību pievērš Holivudas superzvaigzne.
Kā vēsta vietējā prese, kāds 2005. gadā pensionējies Kostromas iedzīvotājs cerēja sociālajos tīklos atrast radniecīgu dvēseli. Pēkšņi viņam uzsmaidīja laime, ar viņu vēlējās draudzēties pati Dženifera Anistone! Holivudas skaistule jeb, precīzāk, par viņu uzdevusies persona sirmgalvim pastāstīja, ka raksta no Kalifornijas, bet vīrieti pārāk nesamulsināja, ka Anistone mēdza rakstīt arī krieviski.
Drīz vien kostromieša virtuālā draudzība ar “Anistoni” kļuva tik tuva, ka slavenība nolēma viņam atzīties savās ciešanās. Proti, viņai bieži ir ģīboņi, bet Amerikā medicīna ir sasodīti dārga, un viņai neesot naudas izmeklēšanai un ārstēšanai. Dāsnais pensionārs nekavējoties piedāvājās pārskaitīt 150 tūkstošus rubļu (1,6 tūkstoši eiro) sarunu biedrenes medicīniskajiem izdevumiem, ko Holivudas zvaigzne pateicīgi pieņēma.
Vēl pēc dažām dienām pateicīgā “Dženifera” nolēma personiski ierasties Kostromā, lai satiktos ar savu dāsno virtuālo draugu. Taču — tavu neražu! — nebija naudas biļetei, tādēļ pensionārs pārskaitīja vēl 95 tūkstošus rubļu (1,01 tūkstotis eiro) jau uz citu kontu. Taču ar to bija par maz, un “Dženifera” palūdza vēl 50 tūkstošus rubļu, taču šo pārskaitījumu vietējā banka bloķēja, jo tas jau bija trešais mēneša laikā. Banka šādu aktivitāti uzskatīja par aizdomīgu un ieteica vīrietim vērsties policijā, kur viņš uzzināja, ka nekāda Holivudas skaistule pie viņa ciemos neatbrauks, bet naudiņa nonākusi krāpnieku rīcībā.
Krievijas Iekšlietu ministrijas Kostromas apgabala reģionālā pārvalde paziņojusi, ka draudzība ar šo Holivudas “trūkumcietēju” vīrietim izmaksāja 245 tūkstošus rubļu (2,6 tūkstoši eiro).
Jāpiebilst, ka reālās Dženiferas Anistones bagātība ir apmēram 320 miljoni dolāru (vairāk nekā 273 miljoni eiro).