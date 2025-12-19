Par tēvu kļuvis Holivudas skandalozais mīlnieks Pīts Deividsons
Pasaulē nākam savu pirmo bērnu sagaidījuši komiķis Pīts Deividsons ar draudzeni Elsiju Hjūitu.
Pāris ar priecīgo ziņu dalījās sociālajā tīklā “Instagram”, publicējot vairākas fotogrāfijas ar viņu jaundzimušo meitiņu Skotiju Rouzu Deividsoni, kura nosaukta Pīta nelaiķa tēva vārdā.
“Mūsu ideālā eņģeļu meitenīte ieradās pasaulē 12.12.2025,” rakstīja modele. “Skotija Rouza Hjūita Deividsone. Mans līdz šim labākais darbs — esmu pārpildīta ar mīlestību, pateicību un neticību.” Ieraksta noslēgumā viņa pievienoja arī īsu Pīta piebildi: “Wu Tang forever”, atsaucoties uz leģendāro 90. gadu hiphopa grupu.
Ierakstā Elsija dalījās ar vairākām fotogrāfijām, kas uzņemtas uzreiz pēc Skotijas dzimšanas, bērniņa seju aizsedzot ar emocijzīmi, lai pasargātu viņas privātumu. Citā attēlā redzams Pīts, kurš baro savu mazulīti ar pudelīti, bet vēl vienā kadrā viņš skūpsta draudzeni, kamēr viņa guļ slimnīcas gultā.
Elsija un Pīts tiek saistīti kopš 2025. gada marta, bet jūlijā viņi “Instagram” paziņoja, ka gaida mazuli, daloties ar fotogrāfijām, kurās redzams Elsijas augošais vēderiņš. Neskatoties uz straujo attiecību sākumu, pāris atzina, ka viņu saikne šķitusi liktenīga.
“Kad mēs devāmies uz mūsu pirmo randiņu un pirmo reizi vakariņojām kopā, es teicu: "Lūdzu, nedomā, ka esmu traka, bet es vienkārši zinu, ka tu būsi manu bērnu tēvs,"" dalījās Elsija. “Jā,” piebilda Pīts. “Es arī zināju.”
Mazulītes vārds, visticamāk, izvēlēts par godu Pīta nelaiķa tēvam Skotam Deividsonam, ugunsdzēsējam, kurš gāja bojā 2001. gada 11. septembra terora aktos.
Pīta Deividsona mīlas dzīve ir bijusi viena no sabiedrības interesantākajām tēmām, jo viņš ir bijis kopā ar vairākām sabiedrībā plaši atpazīstamām slavenībām, tai skaitā ar Arianu Grandi, Keitu Bekinseilu, Mārgaritu Kvelliju, Madelainu Kleinu, bet tieši attiecības ar Kimu Kardašjanu padarīja viņu par vienu no visvairāk tabloīdu apspriestajiem Holivudas vīriešiem.