Briedis šiverē Ziemassvētku dāvanu veikalā, taču nokļūst sprukās. VIDEO
Tuvojas Ziemassvētki, un daudzi lieli un mazi gaida Ziemassvētku vecīti ar dāvanām. Kā zināms, lai Ziemassvētku vecītis varētu nokļūt pie visiem gaidītājiem, viņam ir vajadzīgs ātrs transportlīdzeklis, kura funkciju tradicionāli veic briežu pajūgs. Tikmēr izskatās, ka kāds no briežiem jau bija devies dāvanu meklējumos, par ko pārliecinājās ASV Tenesī štata Džonsboro iedzīvotāji.
🚨 A quiet night in #Jonesborough, Tennessee took a wild turn when a screaming deer burst into a local Christmas store, raced through the aisles, and somehow got its head stuck in a chair. 🎄🦌— REELZ (@ReelzChannel) December 13, 2025
Neparasta ielaušanās bija notikusi Džonsboro veikalā “Gabriel’s Christmas and More”, kur briedis ielauzās pa priekšējām durvīm, pārbiedējot veikala darbiniekus, un devās izpētīt veikala piedāvāto sortimentu. Darbiniekiem nekādi neizdevās dzīvnieku notvert, tādēļ viņi izsauca policistus, kuri sākotnēji to uzskatīja par izjokošanas mēģinājumu.
“Mūsu jaukajā Ziemassvētku veikalā ielauzās briedis. Tas bija ļoti šokējoši, taču neviens nedomāja, ka tas notiek pa īstam. Katrs darbinieks uzskatīja, ka mēs jokojam,” sacīja kāda veikala darbiniece. “Es nodomāju — nu nē, tas nekādi nevar būt pa īstam,” Džonsboro policists Ādams Depjū atzina WJHL-TV.
Ieradušies likumsargi centās izdzīt briedi pa priekšējām durvīm, taču tas panikā ieskrēja krēslā un tā galva iesprūda. Tikai tad viņu izdevās notvert un ar visu krēslu iznest ārā. Par laimi, briedis netika traumēts, un pēc atbrīvošanas aizskrēja savās darīšanās.
Veikala darbinieki briedi nodēvējuši par Džinglu ar norādi uz Ziemeļamerikā ļoti populāro Ziemassvētku dziesmu “Jingle Bells” un nu tas ir veikala neoficiālais talismans. Pati Džingla gan vairs nav tur rādījusies, un Džonsboro policija paziņojusi, ka nekādas apsūdzības tai netiks izvirzītas.