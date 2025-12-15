VIDEO: šova “X Faktors” uzvarētājs debitē mūzikā ar singlu "Āderes"
Šova “X Faktors” 6. sezonas uzvarētājs Jurģis Namejs Zvejnieks pieteicis sevi mūzikas pasaulē ar singlu "Āderes".
Namejs norāda, ka dziesma “Āderes” ir īpaši personisks darbs. Tā tapusi, iedziļinoties notikumos un sajūtās, kas laika gaitā uzkrājušās un prasījušas izpausmi. Tajā ir atklāsmes moments — ne tikai smagums, bet arī vieglums, kas atnāk, kad par to beidzot pasaka skaļi vai to nodzied. Šī emocionālā atvēršanās kļuvusi par sākumu viņa ceļam mūzikā, kurā viņš vēlas ienākt ne tikai kā izpildītājs.
“Šis ir mans pirmais solis mūzikā, bet es neesmu šeit tikai, lai dziedātu, bet arī tāpēc, lai stāstītu stāstus, parādītu cilvēkiem savu priekšstatu par pasauli, kurā dzīvojam, kā mēs to redzam. Mākslā ielieku visu sevi. Tas ir kā salīdzinājums – mednieks un lamatas. Tu ieliec tur visu – zināšanas, pieredzi, intuīciju, sajūtas. Ar mūziku es varu iedot klausītājiem daļu no sevis,” atklāj Namejs.
Dziesma tapusi sadarbībā ar producentu Kasparu Ansonu. “Sadarbība ar Kasparu bija burvīga. Man bija nepieciešams cilvēks, kurš ieliek rāmjos un ieved mūzikā, parādā, kā viss notiek. Es esmu pa dzīvi plūstošs cilvēks, tāpēc jo īpaši ļoti noder, ka ir kāds tik strukturēts pretī. Kad varam dziļi pafilozofēt par lietām. Viņš mani saprot, bet spēj arī pamācīt,” stāsta Namejs.
“Āderes” papildina arī vizuāls stāsts — videoklips, ko radījis režisors Aleksandrs Bricis. Klipa centrā ir simbolisks leļļu stāsts, kas atspoguļo dziesmas būtību: maigs, estētisks, bet ar asumiem, kas liek aizdomāties un ieraudzīt dziļāk.