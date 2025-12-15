Nikolajs Puzikovs jau uzstājas kopā ar sievu
Dziedātājs Nikolajs Puzikovs savā jaunākajā koncertturnejā uz skatuves aicinājis kāpt arī sievu - Gita Herta Puzikova skatītājus priecē ar deju priekšnesumu!
Pēc tam, kad šā gada pavasarī Nikolajs Puzikovs laida klajā albumu "Mans stāsts", viņš izziņoja koncertturneju novembrī – uzstājās Rēzeknē, Lielvārdē, Tukumā un Ozolniekos. Koncertus Nikolajs organizēja tandēmā ar sievu Gitu Hertu, šoreiz iztiekot bez producentu palīdzības. “Mēs to visu paveicām kopā,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj dziedātājs. “Skanēja visas dziesmas no jaunā albuma, kā arī mani tautā iemīļotie hiti, kā "Dievs tevi mīl", "Mana mīļā meitene", "Tu esi karsta". Koncertos aicināju uzstāties arī īpašos viesus – Deniju Griezi, Gati Mūrnieku, Adrianu Miglāni.”
Tāpat Puzikovs atklāj, ka uz skatuves dziesmas "Mana mīļā meitene" laikā ar deju priekšnesumu pievienojusies viņa sieva. “Šo dziesmu izvēlējāmies tāpēc, ka tā ir deju ritmos, – sieva izveidoja horeogrāfiju, ko nodejoja kopā ar savu labāko draudzeni Kitiju. Mana sieva pusaudžu gados bija aktīvi dejojusi, vajadzīgos soļus atcerēties viņai bija ļoti viegli. Mums šāds kopdarbs ir tapis pirmo reizi. Prieks, ka man izdevās viņu atkal izraut uz skatuves un pievērst dejas mākslai, jo ikdienā viņai ir ļoti nopietns un atbildīgs darbs, strādājot par veterinārārsta asistenti,” stāsta Nikolajs, kas ļoti priecājas par sievas atbalstu: “Viņa mani atbalsta itin visā – gan uz skatuves, gan ikdienā. Mēs esam ģimene un viens otram palīdzam. Kas svarīgs man, tas svarīgs arī viņai. Tāpēc, iespējams, nākotnē mums taps vēl kas kopīgs...”
Nikolaja Puzikova albuma "Mans stāsts" prezentācija
2025. gada 28. maijā dziedošais policists Nikolajs Puzikovs prezentējis savu jaunāko albumu "Mans stāsts".