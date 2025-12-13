"Eirovīzijas" uzvarētājs Nemo atdod savu balvu, protestējot pret Izraēlas dalību 2026.gada konkursā
Protestējot pret Izraēlas plānoto dalību nākamajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, 2024.gada uzvarētājs, Šveices dziedātājs Nemo paziņojis par sava uzvaras kausa atdošanu organizatoriem.
Platformā "Instagram" Nemo skaidroja savu lēmumu, norādot: "Lieta tāda, ka konkurss vairākkārt ticis izmantots, lai uzlabotu tēlu valstij, kurai tiek izvirzītas nopietnas apsūdzības." Mūziķis atsaucās uz ANO Cilvēktiesību padomes izmeklēšanas komisijas secinājumiem, ka Izraēlas varasiestādes un drošības spēki Gazas joslā pastrādājuši genocīdu, raksta vācu izdevums "Bild".
2024. gada Eirovīzijas fināls Malmē
68. Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls Malmē.
Lai gan "Eirovīzijas" organizatori uzsver, ka konkurss iestājas par vienotības, iekļaušanas un cilvēka cieņas vērtībām, Nemo uzskata, ka Izraēlas dalība demonstrē konfliktu starp šīm deklarētajām vērtībām un Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) lēmumiem. Pagājušajā nedēļā Ženēvā notikušajā sanāksmē EBU locekļi apstiprināja Izraēlas dalību konkursā.
Eirovīzijas uzvarētājs Nemo salauž īkšķi
Pēc triumfa Eirovīzijā, nebinārais Šveices izpildītājs Nemo uz skatuves piedzīvoja pamatīgu misēkli - zaudējot līdzsvaru, mūziķis paklupa un salauza gan ...
Reaģējot uz šo lēmumu, Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Slovēnijas un Islandes telekanāli paziņojuši par nodomu boikotēt "Eirovīziju-2026", kurai jānotiek Vīnē.
Nemo paziņojis, ka nosūtīs balvu atpakaļ uz EBU biroju Ženēvā. "Ja vērtības, kuras mēs cildinām uz skatuves, netiek ievērotas ārpus tās, tad pat visskaistākās dziesmas zaudē jēgu," pauda izpildītājs.
Konkursa direktors Martins Grīns atklātā vēstulē vērsies pie faniem, atzīstot, ka notikumi Tuvajos Austrumos kopā ar lēmumu par Izraēlu daudzos izraisa spēcīgas emocijas.
Iepriekš daļa fanu vēstulēs pauduši dusmas un sāpes par to, ka, viņuprāt, traģēdija Gazā tiek noklusēta. "Es vēlos pateikt, ka mēs jūs dzirdam. Mēs saprotam jūsu sajūtas – tas skar arī mūs," teikts vadības vēstulē.
Grīns arī komentējis piecu valstu raidorganizāciju lēmumu boikotēt pasākumu: "Mēs cienām viņu nostāju un lēmumu." Vienlaikus viņš pauda cerību, ka tās drīzumā atgriezīsies dalībnieku pulkā, uzsverot, ka "sašķeltā pasaulē konkursam ir īpaši svarīgi radīt telpu, kur miljoniem cilvēku var dalīties tajā, kas viņus vieno".