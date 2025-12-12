Ieva Adamss Indijā piedzīvo kāzu rituālu - viņa ar mīļoto Vladimiru tagad saistīta uz septiņām dzīvēm

Ieva Adamss Indijā piedzīvo kāzu rituālu
Iedvesmas trenere un kādreizējā radiogeiša Ieva Adamss nupat kā ar savu mīļoto Vladimiru atgriezusies no Indijas, kur savā 50. jubilejā piedzīvoja tantrisku retrītu un simbolisku kāzu rituālu.
Ieva Adamss un celtniecības biznesā strādājošais Vladimirs ir kopā jau gandrīz divus gadus. Pāris dodas ceļojumos, pavada kopā laiku, kā arī apmeklē dažādus saviesīgus sarīkojumus, bet katrs turpina dzīvot savās mājās un ar kopābūšanu zem viena jumta nesteidzas. Raksturojot attiecības un kopīgās intereses, Ieva Adamss sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj: “Pa šo laiku viņš no parasta cilvēka arī ir palicis par to dīvainīti, kurš caur retrītiem un dažādiem garīgiem pasākumiem cenšas sasniegt jaunu dzīves līmeni. Manuprāt, viņam tas lieliski izdodas, viņš tam ir ļoti atvērts.”
Nesen pāris divas nedēļas pabija Kadžuraho, kas pazīstama ar savām unikālajām figūrām klātiem tempļiem. Un divu dienu laikā – 19. un 20. novembrī – Ieva Adamss paguva gan nosvinēt savu 50. dzimšanas dienu, gan, kā viņa saka, drusciņ apprecēties. “Retrīta laikā bija paredzēti dažādi rituāli. Un pārģērbties vietējās drēbēs, nopirkt sari, kādu skaistu tautas tērpu, manuprāt, labi iederas tādā baudīgā pasākumā. Kaut kādā brīdī mūsu grupai – 40 cilvēku sastāvam – tika jautāts: “Mums rītdien ir simbolisks kāzu rituāls, kurš vēlas?!” Un te pēkšņi Vladimirs paceļ roku un iesaucas: “Mēs, mēs, mēs!” Uz ko es iebildu: “Nē!” Bet Vladimirs sagrāba manu roku un pacēla to augšā, saucot: “Jā, jā, jā! Mēs!” Gluži kā skolā (gardi smejas). Un tā tas arī notika.”
“Tā nu sagadījās – saņēmu briljanta gredzenu gan dzimšanas dienā, gan arī kā sirds un rokas piedāvājumu, kuru, protams, pieņēmu, bet, kā labi saprotams, šīs nav oficiālas, iegrāmatotas attiecības. Vietējais guru teica: “Tagad jūs esat saistīti tikai uz nākamām septiņām dzīvēm!” Nu kas gan tur tāds!” smej Ieva, sakot – viņai ir skaidrs, ka abu tikšanās nav bijusi nejauša: “Mana dzimšanas diena ir arī Vladimira mammas dzimšanas diena, tikai citā gadā, bet datums tas pats. Un man ir sajūta, ka pie visa tā, ka esmu viņa sieviete un mīļākā, es esmu arī vienlaikus viņa māte, jo pirmā māte viņam iedeva dzīvību, bet neiedeva mākslu dzīvot. Savukārt es dodu viņam šo mākslu dzīvot, un viņš atplestām rokām ņem to pretī. Tāpēc mani nebiedē šīs nākamās septiņas dzīves – arī bez šī rituāla būtu pilnīgi skaidrs, ka mēs tiktos vēl un vēl, jo kaut kādā veidā tāpat jau esam saistīti, turklāt ļoti spēcīgi.”
Frāze, kas kaitināja
“Bija tāds ļoti interesants moments. Mani parasti iekšēji mazliet tracina, ka Vladmirs bieži vien saka: “Tu esi mana! Tu esi mana sieva!” Man nepatīk šis vārds – mana. Protams, tas jau nav nekas ļauns. Iedomājos, cik miljonu sieviešu vēlētos dzirdēt šos vārdus no sava vīrieša, bet tikai ne es. Es vairs nekad nevienam nepiederēšu, jo piederu tikai pati sev. Savukārt citus cilvēkus varu pielaist tuvāk savā dzīvē, taču tas nenozīmē, ka es viņiem piederu. Tāpēc šī frāze mani ik pa laikam kaitināja. Un, protams, mūsu nosacītajā kāzu dienā pēc visiem rituāliem un foto sesijas pie tempļiem viņš mani apskauj un saka: “Nu tagad gan tu esi mana!” Un es jūtu, kā manī uzsprāgst dusmas, un domāju, ko lai ar šo dara. Un pēkšņi sapratu un viņam saku: “Klau, ja tu gribi šāda veida tuvību ar mani, tad pasaki to otrādi: “Tagad es esmu tavs! Bet nepadari mani par savu īpašumu.” Un viņš teica: “Es sapratu, tagad es esmu tavs!” Viņš ir pilnībā gatavs atdoties man. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi. Es to pieņemu!” priecājas Ieva Adamss.