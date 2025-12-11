“Lielais Kristaps” atgriežas Kongresu namā - balvas pasniegs 1. martā
Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” organizators “Latvijas Kinematogrāfistu savienība” informē, ka svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija notiks 2026. gada 1. marta vakarā Rīgas Kongresu namā.
Šā gada Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” nominanti tiks paziņoti preses konferencē līdz 2026. gada 16. janvārim. Balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies 1. martā Kongresu namā, godinot izcilākos sasniegumus Latvijas kinomākslā 25 kategorijās, kā arī tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu filmu mākslā, skatītāju balva un citas īpašās balvas.
Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” ceremonija norisināsies Rīgas Kongresu namā, kas savulaik bijis cieši saistīts ar Latvijas kino skatītāju un profesionāļu kopienu. Plašāk stāsta Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” organizatore un Latvijas Kinematogrāfistu savienības valdes priekšsēdētāja Marta Bite: “Kongresu namā savulaik norisinajās Kinoforums “Arsenāls”, kas pilsētā pirmo reizi radīja kino skatīšanās svētkus. “Arsenāls” bija ne tikai filmu festivāls, tas bija māksliniecisks koncepts, kur 90.tajos gados satikās kino, mūzika, laikmetīgā māksla, brīvība un bohēma. Mūsdienās kā vēsturiskā celtnē Kongresu namā filmētas vairākas filmas un to apdzīvo Nacionālais simfoniskais orķestris. Kino māksla un mūzika atkal satiksies, kad namā ienāks Lielais Kristaps, pārcēlājs, kura dzīve kopš pagājušā gadsimta arī ir diametrāli mainījusies.”
28. oktobrī noslēdzās filmu pieteikšana “Lielajam Kristapam”, un šogad balvai iesniegts īpaši bagātīgs un daudzveidīgs filmu klāsts – 85 filmas dažādās kategorijās: 6 pilnmetrāžas spēlfilmas, 5 daudzsēriju filmas, 11 mazākuma kopražojuma filmas, 14 īsmetrāžas spēlfilmas, 11 pilnmetrāžas dokumentālās filmas, 8 īsmetrāžas dokumentālās filmas, 3 animācijas filmas, no tām 1 pilnmetrāžas filma, kā arī 27 studentu filmas.
Pieteiktās filmas izvērtēs divas ekspertu komisijas – viena spēlfilmām un animācijai, otra dokumentālajam kino. Komisijās darbojas pieredzējuši kino profesionāļi, tostarp režisori, scenāristi, operatori, kritiķi un pētnieki, nodrošinot kvalitatīvu un neatkarīgu izvērtēšanas procesu. Spēlfilmu un animācijas filmu komisijā darbosies kino kritiķe, “RigaIFF” radošā direktore Sonora Broka, režisore Dzintra Geka, režisore Krista Burāne, režisors Uģis Olte, operators Dainis Juraga, filmu māksliniece Laura Dišlere, kino kritiķe Ieva Augstkalna, režisore Lizete Upīte, kino pētniece Ph. D. Zane Balčus. Savukārt dokumentālo filmu komisijā būs scenārists Art. D. Ivo Briedis, scenāriste, producente Līga Gaisa, režisors Staņislavs Tokalovs, operators Kaspars Braķis, kino kritiķe Anita Uzulniece, kino žurnāliste Kristīne Matīsa. Laureātus noteiks starptautiska žūrija, par kuras sastāvu tiks vēstīts pēc nominantu paziņošanas.