FOTO: ziemas pasaka rokas stiepiena attālumā - Pakrojas muižā ar festivālu "Ziemassvētku piedzīvojumu darbnīcas" atklāta ziemas sezona
Lietuvas lielākajā muižā – Pakrojas muižā – atklāta ziemas sezona ar festivālu "Ziemassvētku piedzīvojumu darbnīcas", kurā šogad pirmo reizi apmeklētājiem no Latvijas būs pieejamas ekskursijas latviešu valodā.
Muiža apmeklētājus gaidīs sestdien, 13.decembrī, kā arī katru dienu no 20.decembra līdz 4.janvārim, izņemot Ziemassvētku vakaru 24.decembrī. Īpašās ekskursijas latviešu valodā ieplānotas 13. un 27.decembrī.
Kā norāda organizatori, dienās, kad ekskursijas latviešu valodā nenotiek, viesi no Latvijas aicināti izmantot recepcijā pieejamos drukātos stāstus par muižu latviešu valodā, pievienojoties kopējai plūsmai.
Ekskursiju laikā apmeklētājiem būs iespēja apskatīt svētku rotājumos tērptās pils zāles, 19.gadsimta retro fotostudiju, seno motortehniku un "Panoptika" dīvainību kolekciju. Tāpat viesi varēs ielūkoties atjaunotajā spirta rūpnīcā un pazemes "Soda pagrabā" ar seno spīdzināšanas rīku ekspozīciju.
Muižas teritorijā darbosies dažādas amatnieku darbnīcas, kurās varēs vērot vilnas vēlēju, biškopju un kostīmu meistaru darbu. Savukārt bērniem būs pieejams Ziemassvētku vecīša pasts un iespēja satikt Ziemassvētku vecīti klātienē.
Muižas pārstāvji uzsver vēsturisko saikni ar Latviju – tiek uzskatīts, ka muižas nozīmīgāko īpašnieku baronu fon Ropu priekštecis ir Rīgas dibinātāja, bīskapa Alberta vecākais brālis Teoderihs, kura pirmais zināmais īpašums atradies Straupē, netālu no Siguldas.