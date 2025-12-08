Paziņoti “Zelta globusa” nominanti: visvairāk nomināciju saņēmusi filma “One Battle After Another”
Deviņām "Zelta globusa" nominācijām šogad izvirzīta režisora Pola Tomasa Andersona politiski piesātinātā filma "One Battle After Another" ("Cīņa pēc cīņas"), pirmdien paziņoja organizatori.
"One Battle After Another" ir nominēta gan labākās filmas kategorijā, Andersons izvirzīts labākā režisora balvai, abu galveno lomu atveidotāji Leonardo Di Kaprio un Čeisa Infiniti nominēti attiecīgi labākā aktiera un labākās aktrises balvai, labākā otrā plāna lomas atveidotāja balvai izvirzīti Benisio del Toro, Šons Penns un Tejana Teilore. Filma saņēmusi nominācijas arī labākā scenārija un labākās mūzikas kategorijās.
Norvēģu režisora Joahima Trīra filma "Sentimental Value" ("Sentimentāla vērtība"), kas apvieno drāmu un komēdiju, izvirzīta astoņām "Zelta globusa" balvām.
Savukārt gan vēsturiskā šausmu filma "Sinners" ("Grēcinieki"), gan Viljama Šekspīra ģimenes drāmā balstītā filma "Hamnet" ("Hamnets") pretendē sešās nominācijās.
Tikmēr pa piecām "Zelta globusa" nominācijām saņēmušas filmas "Wicked: For Good" ("Ļaunā: Otrā daļa") un "Frankenstein" ("Frankenšteins").
Par labākās dramatiskās filmas balvu sacentīsies kinolentes "Frankenstein", "Hamnet", "It Was Just an Accident" ("Tas bija tikai negadījums"), "The Secret Agent" ("Slepenais aģents"), "Sentimental Value" un "Sinners".
Pirmo reizi "Zelta globusa" statuete tiks pasniegta arī labākajam raidierakstam. Šajā kategorijā nominēti "Armchair Expert With Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang With Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "SmartLess" un "Up First".
"Zelta globusa" pasniegšanas ceremonija notiks 11. janvārī. Otro gadu pēc kārtas to vadīs komiķe Nikija Gleizere.