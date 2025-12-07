Anna Rozīte internetā iztirgo savas drēbes
Televīzijas personība un diplomēta uztura speciāliste Anna Rozīte radījusi nelielu, bet acīm redzami rūpīgi uzturētu privāto "Instagram" profilu, kurā citiem nemanāmi notiek andele.
Annas galvenajam "Instagram" kontam ir 46 tūkstoši sekotāju, bet viņas “tirgošanās profils” @ar_skapis pagaidām piesaistījis krietni pieticīgāku auditoriju – nepilnus divus tūkstošus interesentu. Taču, kā zināms, labām lietām nevajag skaļu reklāmu – pircēji atrodas paši.
Kā lūkojis žurnāls "Kas Jauns", profilā Anna piedāvā gan stilīgus apģērbus, gan ikdienas aksesuārus, bet īpašu uzmanību piesaista arī kāds neparasts pārsteigums – ekskluzīva dizaina lustra. Anna tirgo drēbes ar sentimentālu vērtību, tostarp kleitas, kas vilktas viņas pašas vai meitas Emīlijas dzimšanas dienā.
Kā zināms, aizpērn Rozīte šķīra laulību ar Gintu Federu – abi par precētu pāri kļuva 2018. gada vasarā. Viņu mīlasstāsts aizsākās 2015. gada sākumā. Tolaik Anna bija izšķīrusies no trīsarpus gadus vecās meitas Emīlijas tēva, arī Gints bija šķīris divpadsmit gadu ilgo laulību ar savu divu dēlu māti Ievu.