Šī gada “karstākās” animācijas filmas "KPop Demon Hunters" režisore par filmas nozīmīgumu
Amerikāņu animācijas filmas "KPop Demon Hunters" režisore Megija Kanga atklāj, ka priecājas, ka kopā ar saviem kolēģiem spēja šajā filmā “pareizi pasniegt skatītājiem, kāda ir korejiešu kultūra”.
Intervijā ar CNN Megija Kanga uzsver, ka ļoti vēlējās skatītājiem parādīt korejiešu kultūru, nezinot, ka daudzi citi cilvēki, ieskaitot āziešus, priecāsies redzēt šādus tēlus uz ekrāna.
Strādājot pie filmas, režisorei bija svarīgi, lai tieši dienvidkorejiešu kultūra mūsdienās tiktu atspoguļota pareizi. Tāpat viņa veidoja filmu, domājot, kas patiktu viņai pašai, kad viņa bija divpadsmit gadus jauna meitene.
“Saja boys ir balstīti uz grupu H.O.T.. Tā bija mana mīļākā grupa 90. gados. Viņi dziedāja dziesmu “Candy”, tādu ļoti mīļu. Uz kādu laiku viņi pazuda, un, parādoties atkal, bija pilnībā izmainījuši savu stilu, ģērbās tumšāk. Faniem sākumā tas šķita dīvaini, bet vēlāk jau sāka patikt. To es gribēju atspoguļot,” stāsta Megija Kanga.
"KPop Demon Hunters" ir 2025. gada amerikāņu animācijas filma par pasaulslaveno K-Pop meiteņu grupu, kuras slepenībā ir dēmonu mednieces.