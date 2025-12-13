VIDEO: Atceries viņus kā bērnus? Lūk, kā izskatās šīs zvaigznes tagad!
Viņi reiz bija bērnības elki miljoniem skatītāju — seja, kas parādījās uz plakātiem, žurnālu vākiem un televīzijas ekrāniem. Viņu talants, šarms un lomās iedzīvinātie tēli kļuva par daļu no veselas paaudzes atmiņām. Daži no viņiem kļuva par ikonām, kuru citātus un filmas atceramies vēl šodien. Citi pazuda no sabiedrības redzesloka tikpat strauji, kā kļuva slaveni.
Lūk, talanti, kuru likteņi pieaugušā vecumā piedzīvojuši gan žilbinošus kāpumus, gan negaidītus kritumus:
Heilijs Džoels Osments
Heilijs Džoels Osments ir viena no spilgtākajām bērnības zvaigznēm, kura pasaules slavu ieguva ar savām emocionāli spēcīgajām lomām un ikonisko teikumu: “Es redzu mirušus cilvēkus” no filmas “Sestais prāts”. Lai arī viņa bērnības panākumi bija iespaidīgi, pieaugušo dzīvē aktiera karjera piedzīvoja straujus pagrieziena punktus.
Osmenta ceļš uz slavu sākās jau četros gados — ar dalību Pizza Hut reklāmā, kas pavēra durvis tālākām iespējām. Īstais izrāviens notika ar filmu “Sestais prāts”, kur viņš atveidoja zēnu, kurš spēj sazināties ar mirušajiem. Heilija sniegums tika uzslavēts kā pārsteidzoši nobriedis un emocionāli iespaidīgs — reti sastopams talants tik jaunam aktierim. Par šo lomu viņš saņēma Oskara nomināciju kā labākais otrā plāna aktieris, kļūstot par vienu no jaunākajiem nominantiem kino vēsturē.
Talantīgais zēns turpināja spoži – arī filmā “Mākslīgais intelekts”, kur viņš iejutās robotu bērna tēlā, kurš alkst cilvēka mīlestības.
Taču, līdzīgi kā daudzi citi bērnu aktieri, arī Heilijs sastapās ar grūtībām pieaugušo lomās. Pusaudžu gados viņa karjera kļuva klusāka, un viņš pievērsās mācībām. Viņa publisko tēlu ietekmēja arī juridiskas problēmas — 2006. gadā Osments tika arestēts par braukšanu alkohola reibumā.
Neskatoties uz izaicinājumiem, Osments aktiermākslu nav pametis. Viņš strādā pie neatkarīgajiem projektiem, piedalās mazbudžeta filmās un televīzijas seriālos, kur var brīvāk eksperimentēt un izvēlēties mākslinieciski interesantas lomas.
Lindseja Lohana
Lindseja Lohana ir viena no spilgtākajām 2000. gadu Holivudas sejām — bērnu zvaigzne, kura kļuva par globālu superzvaigzni, bet vēlāk piedzīvoja arī vienu no skaļākajiem kritieniem šovbiznesa vēsturē.
Viņas ceļš sākās pārsteidzoši agri — jau trīs gadu vecumā Lindseja modelēja tādiem zīmoliem kā “Calvin Klein Kids” un “Abercrombie”. Drīz sekoja nelielas lomas televīzijā, bet īstais izrāviens notika ar filmu “Dvīņu slazds”, kur viņa vienlaikus atveidoja divas māsas. Šī loma ne tikai apliecināja viņas talantu, bet arī pavēra ceļu uz viņas spožo bērnības un pusaudžu karjeru.
Lindseja ātri kļuva par tīņu ikonu, pateicoties filmām “Dīvainā piektdiena”, “Nekrietlenes” un citiem hitiem, kas padarīja viņu par vienu no savas paaudzes pieprasītākajām aktrisēm.
Tomēr ap 2006. gadu viņas karjera piedzīvoja strauju pagriezienu — uzmanības centrā nonāca nevis filmas, bet personīgās problēmas. Lohana vairākkārt tika arestēta par braukšanu alkohola reibumā, piedzīvoja publiskas cīņas ar atkarībām, vairākas reizes devās uz rehabilitāciju un bija iesaistīta tiesas procesos, tostarp īslaicīgu ieslodzījumu. Šis posms ietekmēja viņas profesionālo reputāciju un ilgu laiku apturēja karjeras izaugsmi.
Pēc gadiem ilgas cīņas Lindseja pakāpeniski atgriezās kino pasaulē — šoreiz jau ar jaunu pieeju dzīvei un darbam. Liels pagrieziena punkts bija līgums ar “Netflix”, kas ļāva viņai atgriezties uz ekrāniem romantiskajās Ziemassvētku filmās. Šie projekti kļuva par veiksmīgu atspēriena punktu, ļaujot aktrisei atgūt daļu bijušās slavas un uzticības no skatītājiem.
Hilarija Dafa
Hilarija Dafa ir viena no 2000. gadu spilgtākajām bērnības un pusaudžu zvaigznēm, kura savu slavu izveidoja ar iemīļoto lomu seriālā “Lizija Magvaira”. Gadu gaitā viņa pārtapusi par daudzpusīgu mākslinieci — aktrisi, dziedātāju, producenti, uzņēmēju un mīlošu māti.
Viņas karjera sākās ar reklāmām un nelielām lomām televīzijā. Pirmā nozīmīgā parādīšanās bija filmā “Kaspers satiek Vendiju” (1998), kur viņa atveidoja Vendiju. Taču īstais izrāviens notika ar Lizijas Magvairas lomu — seriāls kļuva par vienu no populārākajiem “Disney Channel” hitiem, bet Hilarija — par veselas paaudzes ikonu. Seriāla panākumi vainagojās arī ar pilnmetrāžas filmu, kas kļuva par kases grāvēju.
Paralēli aktiermākslai Dafa veiksmīgi ienāca arī mūzikas industrijā. Viņas debijas albums “Metamorphosis” (2003) ieguva milzīgu popularitāti un sasniedza #1 vietu Billboard 200, nostiprinot viņas statusu kā daudzpusīgu zvaigzni.
Pēc “Lizijas Magvairas” Hilarija turpināja filmēties tādās skatītāju iemīļotās filmās kā “Pelnrušķītes stāsts”, “Ducis ir lētāk” un citos projektos, pakāpeniski attīstot savu ampluā arī pieaugušo lomās.
Šodien Hilarija Dafa joprojām ir aktīva un radoša — gan uz ekrāna, gan biznesā. Viņa izveidojusi vairākus modes un smaržu zīmolus, kā arī pievērsusies rakstniecībai, izdodot jauno pieaugušo grāmatu triloģiju, kas sākas ar “Elixir” (2010). Grāmatas guvušas labas atsauksmes un komerciālus panākumus.
Ešlija un Mērija Keita Olsenas
Ešlija un Mērija Keita Olsenas — pasaulei zināmas kā Olsenu dvīnes — ir vienas no veiksmīgākajām bērnības zvaigznēm, kuras no aktrisēm izauga par ietekmīgām modes industrijas personībām un veiksmīgām uzņēmējām.
Viņu karjera sākās neticami agrā vecumā — deviņu mēnešu — kad abas pamīšus atveidoja Mišelu Tanneri populārajā sitcomā “Pilna māja” (1987–1995). Likums neļāva zīdaiņiem filmēties ilgi, tāpēc dvīnes dalīja lomu, kas viņas padarīja par vienām no atpazīstamākajām Holivudas bērnu aktrisēm.
Pēc “Pilnas mājas” panākumiem Olsenu dvīnes kļuva par īstu fenomenu. Viņas filmējās daudzās piedzīvojumu filmās un seriālos, kas bija īpaši iecienīti jauniešu vidū. Ar laiku dvīnes pārtapa par globālu zīmolu — viņu vārds rotāja grāmatas, filmas, apģērbu līnijas un rotaļlietas, veidojot milzīgu biznesa impēriju.
Kad viņas pieauga, dvīnes apzināti atteicās no aktiermākslas un pievērsās modei — jomai, kurā guva pārsteidzoši lielus panākumus. Viņu luksusa zīmols “The Row” kļuva par vienu no prestižākajiem un augstāk novērtētajiem Amerikas modes zīmoliem, slavenu ar minimalistisku estētiku un izcilu kvalitāti. Papildus tam māsām pieder arī citi zīmoli, kas orientēti uz plašāku auditoriju.
Par savu darbu mode viņas ieguvušas vairākas nozares augstākās godalgas, tostarp CFDA balvas kā labākās dizaineres sieviešu apģērbu kategorijā.
Neskatoties uz “Pilnas mājas” ikonisko lomu, dvīnes atteicās atgriezties turpinājumā “Pilnāka māja”, uzsverot, ka vairs nejūtas saistītas ar aktiermākslu. Šodien viņas ir pazīstamas nevis kā bērnu zvaigznes, bet kā nopietnas, ietekmīgas un ļoti noslēpumainas modes industrijas spēlētājas.
Džozefs Gordons-Levits
Džozefs Gordons-Levits ir viens no tiem retajiem Holivudas aktieriem, kuri veiksmīgi izauguši no bērnības zvaigznes līdz daudzpusīgam, nobriedušam aktierim, režisoram un producentam. Viņa spēja izvēlēties interesantas, dziļas un mākslinieciski izaicinošas lomas padarījusi viņu par vienu no spilgtākajām savas paaudzes personībām kino pasaulē.
Aktiera karjera sākās jau sešu gadu vecumā, kad viņš filmējās reklāmās, bet pirmo atpazīstamību Džozefs ieguva ar lomu seriālā “Tumšās ēnas” (1991). Īsto izrāvienu viņam deva komēdijseriāls “3rd Rock from the Sun” (1996–2001), kur viņš atveidoja citplanētieti, kas uz Zemes izlikās par pusaudzi. Šī loma ļāva viņam parādīt komisko talantu un iezīmēja stabilu vietu Holivudā.
Pēc seriāla beigām Džozefs pieņēma drosmīgu lēmumu — uz laiku pamest aktiermākslu un pievērsties studijām. Viņš iestājās Kolumbijas Universitātē, kur studēja vēsturi, literatūru un franču valodu, paplašinot savu redzesloku un personīgo pieredzi.
Atgriežoties kino, viņš apzināti izvēlējās neatkarīgās un emocionāli nobriedušās filmas, lai nostiprinātu sevi kā raksturlomu aktieri. Šī stratēģija atmaksājās — Gordons-Levits kļuva redzams tādos darbos kā “Mysterious Skin”, “500 Days of Summer” un, protams, Kristofera Nolana filmā “Inception”, kas viņu gal definitīvi ierindoja A-klases aktieru vidū.
Papildus aktiermākslai viņš ir arī radošas kopienas veidotājs. Viņa platforma “HitRecord” ir unikāls projekts, kas ļauj māksliniekiem visā pasaulē kopīgi radīt mūziku, video, literatūru un mākslas darbus. Par interaktīvo saturu HitRecord ieguva “Emmy” balvu, apliecinot Džozefa inovatīvo pieeju sadarbībai un digitālajai mākslai.