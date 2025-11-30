Kurš no Viljama un Keitas bērniem kļūs par nākamo Velsas princi un Jorkas hercogu?
Kad nākotnē par Apvienotās Karalistes karali kļūs princis Viljamss, mainīsies ne tikai viņa tituls, bet arī viņa bērnu – prinča Džordža, princeses Šarlotes un prinča Luisa – tituli.
Princis Džordžs, kā Viljama vecākais dēls un troņmantnieks, automātiski kļūs par Kornvolas hercogu. Tāpat viņš pārmantos Skotijas augstākā hercoga titulu. Iespējams, viņam tiks piešķirts arī viens no nozīmīgākajiem tituliem – Velsas prinča tituls, taču, kad tas notiks - atkarīgs no viņa vecuma un ģimenes stāvokļa brīdī, kad Viljams stāsies tronī. Šis tituls sev līdzi nes arī Česteras grāfa titulu. Savukārt pašreizējais Kembridžas hercoga tituls pēc Viljama kronēšanas atgriezīsies Kronim.
Princese Šarlote, būdama meita, neiegūs hercogienes titulu, ja vien pati neapprecēsies ar kādu hercogu. Tomēr viņai nākotnē varētu tikt piešķirts augstākais karaliskais tituls, kāds pieejams sievietēm – "Princess Royal". Šo godu var piešķirt tikai tad, ja šis tituls nav piešķirts kādam citam. Pašlaik tas piešķirts karalienes Elizabetes II vienīgajai meitai - princesei Annai.
Princis Luiss, ģimenes jaunākais bērns, kā otrais dēls varētu mantot Jorkas hercoga titulu, ja šis tituls līdz tam būs brīvs. Vēsturiski to saņem valdnieka otrais dēls, taču pēc prinča Endrū skandāliem, viņam šis tituls tika atņemts un nav skaidrs, vai tituls vēl tiks izmantots. Luisa nākotnes tituls būs atkarīgs no tā, kādi hercogisti būs pieejami un cik nopietni tiks uztverts Jorkas vārds nākotnē.
Lai gan šie tituli varētu tikt piešķirti tikai tad, kad bērni būs sasnieguši pilngadību vai apprecējušies, karaliskās tradīcijas liecina, ka Džordžs, Šarlote un Luiss nākotnē ieņems nozīmīgas vietas Apvienotās Karalistes monarhijas struktūrā.