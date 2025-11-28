Princis Viljams atklāj, ka viņa bērniem patīk 70. gadu BBC komēdijseriāls, kas demonstrēts arī pie mums
Princis Viljams pastāstījis, ka viņa bērni - princis Džordžs (12), princese Šarlote (10) un princis Luiss (7) - nesen iepazīstināti ar kādu ļoti populāru BBC komēdijseriālu, kurš uz ekrāniem iznāca septiņdesmitajos gados. Velsas princis pats to iemīļojis savā bērnībā, un tagad arī viņa bērni to dievina. Komēdijseriāls savulaik demonstrēts arī pie mums.
Princis Viljams atklājis, ka viņa bērni "dievina" klasisko komēdiju "Fawlty Towers", kuru pie mums demonstrēja ar nosaukumu “Viesnīca”, jo visa darbība norisinās viesnīcā, kuru vada Bazils un Sibilla Foltiji.
Velsas princis nesen pastāstījis par savas ģimenes mīlestību pret savulaik ļoti populāro BBC komēdijseriālu, kurā komiķis Džons Klīzs atveidoja neveiklo viesnīcas vadītāju Bazilu Foltiju. Viljams to atklājis tikai dažas nedēļas pēc aktrises Prunellas Skeilsas došanās mūžībā 93 gadu vecumā. Viņa TV šovā atveidoja Bazila sievu Sibillu Foltiju.
43 gadus vecais princis par savu bērnu iemīļoto TV šovu pastāstīja, pasākumā sarunājoties ar leģendāro Džonu Klīzu (86). "Mani bērni nesen atklājuši "Fawlty Towers", viņi burtiski to dievina, mēs ģimenē kopā daudz smejamies,” viņš sacīja. Princis piebilda, ka ar prieku atsaucis atmiņā šo komēdijseriālu "atkal un atkal, skatoties to kopā ar bērniem". Viņš atzina: "Tas ir lielisks." Abu nelielā saruna notika “Tusk Conservation Awards” ceremonijas vakarā Londonā.
Viljams ir “Tusk Trust” karaliskais patrons. Viņš pavadīja laiku kopā ar organizācijas labas gribas vēstniekiem Džonu un grupas “The Rolling Stones" ģitāristu Roniju Vudu (78) pirms ceremonijas, kurā godināja darbiniekus, kas aizsargā Āfrikas dzīvniekus.
Nesen Džons Klīzs skarbi kritizējis raidorganizāciju BBC, apgalvojot, ka tās radītās vājās mūsdienu komēdijas pieviļ sabiedrību.
Viņš teica “Radio Times” septembrī: "Viņi neattīsta talantu. Jauni rakstnieki iet un redz šo klaunu un pieņem, ja viņš ir tas, kurš pasūta raidījumus, tad viņš zina, ko dara.”
"Cilvēkiem, kas tagad ir pie varas, nav nekādas nojausmas. Rakstnieki ir pelnījuši ko labāku. Britu tauta ir pelnījusi ko labāku."
Džons Klīzs arī atzina, ka viņam joprojām ir jāstrādā 86 gadu vecumā, jo aktierim "nav daudz naudas". “Monty Python” leģenda piebilda, ka, atšķirībā no jaunības, tagad viņš var izvēlēties projektus, kam piekrist, nevis doties uz vislabāk apmaksātajiem darbiem, lai nomaksātu bijušo sievu saistības. Par šķiršanos no sievas amerikānietes Alises Fejas Eičelbergeres viņš teica: "Vai zināt, cik daudz man vajadzēja samaksāt? Nedaudz mazāk par 20 miljoniem mārciņu. Vai esat kādam devis 20 miljonus mārciņu? Man bija pieci īpašumi; trīs bija jāpārdod, un viņa dabūja pārējos divus. Bija ārkārtīgi grūti atgūties finansiāli. Tikai tagad, šogad, es varu sākt darīt lietas, jo tās mani interesē, nevis tāpēc, ka man ir vajadzīga nauda."
Džons Klīzs ir precējies četras reizes. Ar ceturto sievu, kuru apprecēja 2012. gadā, viņš aizvien ir laulībā.