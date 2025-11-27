Ziemassvētku burvība Vindzoras pilī
Ziemassvētku burvība ienāk arī Vindzoras pilī, kur tās telpas mirdz greznās rotās un elegantiem dekorējumiem, radot patiesi maģisku atmosfēru.
FOTO: gatavi Ziemassvētkiem - Vindzoras pils iemirdzas svētku dekorācijās
Ziemassvētku burvība ienāk arī Vindzoras pilī, kur tās telpas mirdz greznās rotās un elegantiem dekorējumiem, radot patiesi maģisku atmosfēru.
Svētku gaidīšanas laikā Vindzoras pilī stāv majestātiskā 20 pēdu augstā Ziemassvētku egle, kas trīs dienu garumā tika rūpīgi rotāta ar astoņu ziedu mākslinieku palīdzību. Egle ir apvīta ar vairāk nekā trīs tūkstošiem mirdzošu gaismu un greznu zaļu un zeltītu rotājumu, piešķirot pilij īpašu svētku noskaņu.
Šīs burvīgās dekorācijas būs apskatāmas publikai no šī brīža līdz 5. janvārim, sniedzot apmeklētājiem iespēju izbaudīt svētku izstādi un pat vērot daļu no tās izveides procesa.
Pirmo reizi būs pieejamas 1 mārciņu (1,14 eiro) biļetes apmeklētājiem, kas saņem Universālo pabalstu un citus norādītos pabalstus, lai apmeklētu Ziemassvētku dekorācijas Vindzoras pilī, ar iespēju saņemt līdz sešām biļetēm uz mājsaimniecību. Ieņēmumi no biļešu un pirkumu tiks novirzīti Karaliskās kolekcijas aprūpei un saglabāšanai.
Katru gadu Ziemassvētku egle tiek izvēlēta no Vindzoras Lielā parka, kas atrodas tieši aiz pils, padarot šo tradīciju par vietējo un sezonālu notikumu, kuru gaida visi pils apmeklētāji.