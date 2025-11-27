Dziedātājs Lauris Reiniks izziņo koncertturneju "100% Lauris Reiniks"
Pēc ilgāka pārtraukuma nākamā gada martā pie saviem talanta cienītājiem oficiālā Latvijas koncertturnejā dosies daudzu iemīļotais dziedātājs un TV šovu vadītājs Lauris Reiniks. Turnejai izvēlēts ļoti konkrēts un nepārprotams nosaukums - "100% Lauris Reiniks".
Par gaidāmo turneju Lauris saka: “Esmu ļoti patīkami satraukts par gaidāmo tikšanos manos koncertos Latvijā. Par to lielā mērā jāsaka paldies maniem mīļajiem klausītājiem, kuri šogad īpaši sirsnīgi un aktīvi mani aicināja tos organizēt. Esmu simtprocentīgi drošs, ka tā būs emocionāla, jauka, jautra un patiesa atkal satikšanās manā mūzikā, dejās, jokos un šovā uz skatuves. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100 procentiem, un es būšu kā vienmēr — 100% Lauris Reiniks. Tieši tāds, kādu jūs mani zināt un gaidāt. Un es ar prieku gaidīšu arī jūs!”
Koncertā varēs dzirdēt gan visus populārākos Reinika hitus, gan arī nedaudz piemirstas dziesmas, kurām tiks iedota jauna muzikālā elpa. Neiztiks arī bez pārsteigumiem un īpašiem viesiem. Kopā uz skatuves ar Lauri muzicēs pavadošā grupa: pianists Jānis Miltiņš, ģitārists Jānis Kalniņš, basģitārists Toms Kursītis, bundzinieks Dairis Petrauskis, vokālistes Marta Kukarane-Fabriciusa un Anita Kārkliņa, kā arī dejotājas horeogrāfes Beātes Svarinskas vadībā.
Koncertturneja “100% Lauris Reiniks” notiks:
- 7. marts, Rīga, VEF Kultūras pils
- 12. marts, “Ulbrokas pērle”
- 20. marts, Valmieras kultūras centrs
- 22. marts, Rēzekne, Latgales vēstniecība “Gors”
- 29. marts, Liepājas olimpiskais centrs
- 2. aprīlis, Jelgavas kultūras nams.