Vai Adele gatavojas kļūt par māmiņu savam otrajam bērnam?
Adele jau iepriekš atzinusies, ka ļoti vēlētos meitiņu.
Britu dziedātāja Adele šobrīd ļaujas rāmam dzīves ritējumam, prom no spožajām skatuves gaismām. Tiek ziņots, ka Adele pēc teju gada ilgās prombūtnes no skatuves dzīves, beidzot varot “atkal brīvi elpot”. Dziedātājai pietuvināti cilvēki portālam “Radar Online” pastāstījuši, ka mūziķe šobrīd pievērsusies mierīgai ģimenes dzīvei ar savu dēlu no pirmās laulības un līgavaini Riču Polu.
Kāds avots sacīja: “Adele visiem stāsta, ka beidzot jūtas tā, it kā varētu atkal brīvi elpot.” Viņš piebilda: “Visi karjeras saspringtie gadi ir atstājuši iespaidu, un viņa beidzot tiek pie atpūtas. Tagad lielāko daļu laika viņa pavada mājās kopā ar Riču, un dzīvojot tik normāli, cik vien tas iespējams A līmeņa superzvaigznei.”
Turklāt avoti apgalvo, ka dziedātājai padomā esot kāds īpaši nozīmīgs mērķis — viņa ļoti vēlas vēl vienu bērniņu! Avots skaidroja: “Viņai joprojām vissvarīgākais ir kļūt par māti — tas ir pirmajā vietā. Un dzīves palēnināšana ir bijusi gatavošanās tam.”
“Tagad viņa sākusi teikt, ka nezina, vai spēs atgriezties trakajā ritmā — koncertu dzīvē, ceļojumos un pastāvīgā sabiedrības uzmanības centrā,” viņš piebilda. Šī ziņa sekojusi pēc Adeles pašas atzīšanās 2024. gada maijā, kad viņa publikai Lasvegasā atklāja: “Es gribu bērniņu… meitiņu, jo man jau ir dēls.”
Adeles rezidentūras šovi Lasvegasā
2024. gadā rezidentūras šovu laikā Adele arī paziņoja par pauzi karjerā: “Man nepieciešams atpūsties. Pēdējos septiņus gadus esmu veidojusi sev jaunu dzīvi, un tagad vēlos to arī dzīvot,” viņa toreiz sacīja. Dziedātāja, kurai ir dēls Andželo no laulības ar bijušo vīru Saimonu Koneki, šobrīd ir saderinājusies ar sporta aģentu Riču Polu. Avoti norāda: ja Ričs nebūtu cieši piesaistīts Losandželosai, “Adele jau sen būtu mēģinājusi pārcelties atpakaļ uz Angliju. Taču tas pagaidām nav īsti iespējams, tāpēc viņa šobrīd biežāk dodas ciemos uz mājām.”