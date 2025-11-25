Smieklīga neveiksme un protokola pārkāpums: Meganu pasludina par karalisku personu pat gandrīz tukšā istabā
Jaunākajā intervijā atklāts, ka Megana Mārkla tiek pieteikta ar savu karalisko titulu Saseksas hercogiene ikreiz, kad viņa ienāk telpā – un tagad karaļnama eksperts skaidro, kā viņa ar to pārkāpusi protokolu.
Megana nesen sniegusi interviju žurnālam “Harper’s Bazaar”, un žurnāliste apraksta arī savādu brīdi, kas noticis, viņai ierodoties uz sarunu īpašumā Ņujorkā, kas pieder vienai no Meganas draudzenēm. Autore Keitlina Grīnidža pastāstīja, ka, viņai ienākot telpā, mājas pārvaldnieks pieteicis gaidāmo sarunas biedri: “Megana, Saseksas hercogiene.” Šo faktu amizantu darījis fakts, ka šī nebija formāla pieņemšana un istaba bija praktiski tukša, vienīgajai svešajai esot žurnālistei.
Grīnidža rakstīja žurnālā: “Mēs esam greznā brūna smilšakmens mājā Ņujorkas Augšīstsaidas rajonā, kas pieder vienai no Meganas draudzenēm. Kad es ieeju, mājas pārvaldnieks paziņo: ‘Megana, Saseksas hercogiene’, lai gan šķiet, ka mājā esam tikai trīs cilvēki.”
Karaļnama komentētājs Ričards Ficviljamss, kurš ir arī etiķetes eksperts, norādījis, ka šis paziņojums ir acīmredzams karaliskā protokola pārkāpums. Izdevumam “Daily Mail” viņš norādīja, ka, spriežot pēc intervijas apraksta, šāds pieteikums “lieliski iederētos kā sižets seriālā “Dienvidparks””, piebilstot: “Tas runā pats par sevi – intervijā, kas radīta, lai nevienu neapvainotu, – par to, cik lielu nozīmi Megana piešķir savam karaliskajam statusam.”
Ričards Ficviljamss skaidroja, ka tieši žurnālistei vajadzēja būt tai, kura tiek pieteikta – nevis Meganai –, un tieši tas esot protokola pārkāpums. Turklāt tas Meganu “padarot smieklīgu”.
Kā piemēru pareizai karaļnama pārstāvju pieteikšanai Ficviljamss minēja slaveno ainu no 2012. gada Londonas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas, kur britu karaliene Elizabete II piedalījās komiskā sižetā kopā ar Džeimsa Bonda aktieri Denjelu Kreigu.
Sižetā Kreigs ierodas Bakingemas pilī, lai pavadītu karalieni uz ceremoniju, un karaļnama pārstāvis viņu piesaka, aktierim ienākot telpā: “Bonda kungs, Jūsu Majestāte.” Karaliene, sēžot pie rakstāmgalda, mirkli liek viņam uzgaidīt, pirms sveicina ar vārdiem: “Labvakar, Bonda kungs.” Viņš atbild: “Labvakar, Jūsu Majestāte.”
Ficviljamss paskaidroja, ka pēc etiķetes tiek pieteikts viesis, kurš ierodas namā.
“Megana intervijā vēlas izskatīties nevainojama, nesakot neko sliktu par nevienu un paužot pozitīvas domas. Taču, izmantojot savu titulu šādā komiskā veidā, viņa pasaka par sevi ļoti daudz. Viņa varētu būt pavisam viena, un vienalga tiktu pieteikta.”
Bakingemas pils norādījumos un “Debrettt’s” etiķetes rokasgrāmatā skaidrots, ka parasti tiek pieteikts apmeklētājs, nevis karaļnama pārstāvis. Turklāt rokasgrāmatā norādīts, ka stādot viesi priekšā karaļnama pārstāvim, tiek nosaukts tikai personas vārds.