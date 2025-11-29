Vēstures bēdīgi slavenākā sērijveida slepkavas dzimšana, kura popularitāti sekmēja bulvārprese
Šī gada decembrī kanālā “Viasat History” pirmizrādi piedzīvos “Džeks Uzšķērdējs: Asinīs rakstīts" – aizraujoša dokumentālā drāma, kas atklāj, kā šausminošo mītu par Džeku Uzšķērdēju veidoja ne tikai brutālas slepkavības, bet arī sensacionāls mediju radīts mīts. Lūk, kā 19. gadsimta beigu žurnālistika palīdzēja radīt vienu no vēsturiski zināmākajiem briesmoņiem.
Noziedzība, haoss un pilsēta, kas apsēsta ar šausmām
1888. gadā Londona bija krasi sašķelta. Vestendā mita turīgie iedzīvotāji, bet Īstendā, īpaši Vaitčapelā, valdīja pārblīvētība, nabadzība un vardarbība. No augusta līdz novembrim tika nogalinātas piecas sievietes, kas strādāja par prostitūtām, viņām tika pārgrieztas rīkles un sakropļoti ķermeņi.
Tajā pašā laikā laikraksti piedzīvoja uzplaukumu. Vadošais bulvārpreses laikraksts The Star, kas ik dienu tika pārdots vairāk nekā 300 000 eksemplāru tirāžā, apmierināja cilvēku vēlmi pēc sensācijām. Viktorijas laika cilvēkus jau tā piesaistīja asiņainība: publiskas pakāršanas, noziedznieku atzīšanās un makabri priekšnesumi, piemēram, Tiso kundzes Šausmu kambaris. Šis emocionālais klimats bija ideāli piemērots tam, lai rastos leģenda.
Sensacionālās žurnālistikas uzplaukums
19. gadsimta beigās sāka attīstīties jauns žurnālistikas veids, ko mūsdienās dēvējam par bulvārpresi. Tās mērķis bija ne tikai informēt, bet arī šokēt un izklaidēt. Laikrakstu virsraksti kļuva dramatiskāki, ilustrācijas – briesmīgākas, bet stāsti par noziegumiem – arvien pārspīlētāki.
Drīz vien presei, lai noturētu sabiedrības uzmanību, vajadzēja kaut ko vēl iespaidīgāku.
Presei vajadzēja ļaundari.
Vēstule "Dārgais priekšniek!": viltojums, kas radīja briesmoni
1888. gada septembrī Londonas Centrālajā ziņu aģentūrā pienāca vēstule sarkanā krāsā ar parakstu "Džeks Uzšķērdējs", tajā tika izsmieta policija tika solīts, ka būs vēl vairāk slepkavību.
Laikraksti to izmantoja savā labā. Slepkava, kurš rakstīja tieši presei, bija neatvairāms, un par vārdu “Džeks Uzšķērdējs” gandrīz vienas nakts laikā zināja visa Lielbritānija.
Desmitiem gadu vēlāk The Star žurnālists Freds Bests atzina, ka vēstuli viltojis, lai palielinātu pārdošanas apjomus. Galu galā viņš tika atlaists. Par viltojumu.
Taču kaitējums jau bija nodarīts. Vārds bija uz visiem laikiem palicis cilvēku atmiņā.
Kā prese izgudroja stāstu par sērijveida slepkavu
Pēc vēstules “Dārgais priekšniek!” publicēšanas gan sabiedrība, gan policija arvien vairāk uzskatīja, ka slepkavības ir vienas personas – mūsdienu mediju vēsturē pirmās “sērijveida slepkavas” darbības rezultāts. Iepriekš izmeklētājiem bija aizdomas par bandu vardarbību vai nesaistītiem noziegumiem.
Sensacionālais atspoguļojums presē pilnībā mainīja izmeklēšanas virzienu. Bulvārprese sasaistīja savstarpēji nesaistītas slepkavības, pārspīlēja detaļas un apšaubāmus pierādījumus pasniedza kā faktus. Tādējādi žurnālisti radīja biedējošu personāžu – vientuļu, neapturamu slepkavu, kas vajā cilvēkus Londonas ielās.
Mīts par Džeku Uzšķērdēju izplatījās visā pasaulē un kopš tā laika nav izzudis.
No bailēm līdz izklaidei: mediju radītas slepkavas mantojums
1888. gada beigās slepkavības beidzās, bet leģenda turpināja pieņemties spēkā. Laikrakstu tirāža laika gaitā samazinājās, redaktori tika atlaisti, un Londona turpināja dzīvot tālāk, taču apsēstība ar Džeku Uzšķērdēju joprojām bija aktuāla visā pasaulē.
Šis neprāts veicināja detektīvromānu uzplaukumu, kur valdīja nevis loģika un zinātne, bet bailes. Ironiskā kārtā sensacionālo bulvārpreses ziņu par noziegumiem laikmets palīdzēja iedvesmot arī īstos izmeklētājus nopietnāk pētīt sērijveida slepkavas.
Džeka Uzšķērdēja tēls kļuva par paraugu, kas ietekmēja noziedzniekus, stāstniekus, laikrakstus un kriminologus vairāku paaudžu garumā.
