Princese Keita uz randiņu dodas žilbinošā samta kleitā. "Princis Viljams bija apburts!"
Trešdienas, 19. novembra, vakarā, pēc ilgāka pārtraukuma Velsas princese Ketrīna ar vīru princi Viljamu bija devusies uz randiņu. Ķermeņa valodas eksperti norāda, ka princis Viljamss "esot bijis kā apburts".
Savā publiskajā randiņā karaliskais pāris devās uz Karalisko varietē šovu Londonā, un kā norāda ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa, atmosfēra viņu starpā bija koķeta. "Viljams un Ketrīna bija spara pilni," laikrakstam "The Express" norāda ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa.
"Keita izskatījās starojoša, bet Viljama ķermeņa valoda, liecina, ka ejot viņai blakus, viņš ir nedaudz sakautrējies. Viņa rokas nedaudz karājas ķermeņa priekšā, un viņa savilktais smaids lika domāt, ka viņu ir apbūruši koķetie skatieni, ko Keita viņam velta."
Džūdija piebilst, ka "Keita iet viņam pa priekšu un izskatās pārliecināta, bet kādā brīdī viņa koķeti atskatās uz Viljamu, ar paceltu uzaci". "Viljams uz to atbild, novietojot viņas muguras daļā roku, kas ir aizsargājošs žests," norāda eksperte. "Karaliskais protokols neparedz publiskas jūtu izpausmes pāra starpā, tāpēc pieskāriens Keitas mugurai būtībā ir lielākais žests, ko Viljamss šādā situācijā var atļauties".