Novērtē! Publicēts Latvijā filmētās Kristenas Stjuartes filmas “Ūdens hronoloģija” treileris
"YouTube" platformā publiskots amerikāņu aktrises un režisores Kristenas Stjuartes jaunās filmas “Ūdens hronoloģija” (“The Chronology Of Water”) treileris. Lielākā daļa filmas tika uzņemta pērn Latvijā.
Filmas centrā ir aktrises Imodženas Pūtsas emocionāli piesātinātais sniegums, iedzīvinot rakstnieci Lidiju Juknaviču viņas autobiogrāfiskā romāna ekranizācijā. Stjuartes debijas pilnmetrāžas režijas darbs ataino galvenās varones pieredzi ar seksuālu vardarbību ģimenē, cīņu ar atkarībām un iekšējās pasaules glābšanos ūdenī. Stjuartes pieeja izceļas ar māksliniecisku drosmi, nefiltrētu atklātību un intensīvu vizuālo stāstījumu, kurš apvieno brutālu realitāti ar poētiskiem tēliem.
Kristena Stjuarte filmu pirmo reizi pieteica 2018. gadā, bet 2024. gada sākumā intervijā “Variety” atzina, ka atteikusies no citiem projektiem, līdz darbs nav pabeigts. Režisores debija tādējādi kļuvusi par vienu no viņas personiski nozīmīgākajiem projektiem.
Stjuarte skatītājiem pazīstama ar lomu vampīru sāgā “Krēsla”, kā arī filmām “Baiļu istaba”, “Zatura. Piedzīvojumi kosmosā”, “Sieviešu valstībā”, “The Runaways”, “Sniegbaltīte un mednieks”, “Piedzīvojumu zeme” un “Spensere”, par kuru viņa tika nominēta “Oskaram”.
Filmas “Ūdens hronoloģija” iznākšana gaidāma 2025. gada laikā ASV, taču visā pasaulē filma būs pieejama no 2026. gada 9. janvāra.