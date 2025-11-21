Princis Harijs un Megana Mārkla skūpstās kameras priekšā, reklamējot "Netflix" gaidāmo Ziemassvētku speciālizlaidumu
Megana Mārkla publiskojusi reklāmas video savam Ziemassvētku speciālizlaidumam, kas būs skatāms straumēšanas platformā “Netflix”. Īsajā klipā redzams arī intīms brīdis starp Saseksas hercogu un hercogieni.
Megana Mārkla padalījusies ar “Netflix” svētku speciālizlaiduma treileri savā “Instagram” lapā, un tajā redzams kā pāris maigi saskūpstās. Treileris raidījumam “Ar mīlestību, Megana: Svētku svinēšana” rāda hercogieni runājam par “tradīciju kopšanu” un “saiknes stiprināšanu ar cilvēkiem, kurus mīlam”, kam seko kadrs, kur Megana un Harijs virtuvē apmainās skūpstiem.
Ieskats Meganas Mārklas Ziemassvētku speciālizlaiduma pārraidē
Raidījuma gaitā Meganai pievienojas virkne slavenu viesu, kas palīdz viņai gatavot sezonālus ēdienus un strādāt pie citiem radošiem darbiem, kā arī dalīsies padomos par svētku atzīmēšanu. Šova pirmizrāde “Netflix” platformā gaidāma 3. decembrī.
Sniedzot skatītājiem ieskatu savos Ziemassvētku sagatavošanās darbos, Megana saka: “Man ļoti patīk svētku laiks. Tas ir brīdis, kad rast laiku, lai sazinātos ar cilvēkiem, kurus mīlam. Kopt tradīcijas un radīt jaunas. Lai svētku laiks sākas un apņem īpašās sajūtas, kas dāvā prieku.”
Hercogiene ir redzama nodarbojamies ar saviem “vienkāršajiem un elegantiem” radošajiem darbiem, kā arī griežam sastāvdaļas un gatavojam kokteiļus, ko pasniegt pie sezonālajiem ēdieniem. Tāpat viņa redzama apgleznojam Ziemassvētku cepumus uz pannas un rakstām novēlējumus, ko likt Adventes kalendāra 24 kabatiņās saviem bērniem Ārčijam un Lilibetai.
Citā reklāmas rullīša daļā Megana saka: “Būt saimniecei vai saimniekam nozīmē likt cilvēkiem justies gaidītiem,” piebilstot: “Ir iespējams darīt lietas, kas liek cilvēkiem justies pamanītiem.”
Svētku raidījuma viesu vidū būs tenisa čempione Naomi Osaka, slavenību šefpavārs Toms Kolkio, viesmīlības eksperts Vils Gidara, filantrope Kellija Makija Zajfena un Meganas ilggadējā draudzene Lindsija Rota.
Meganas Ziemassvētku speciālizlaidums tika oficiāli izziņots tikai pagājušajā nedēļā, un hercogiene savā “Instagram” kontā jau publicējusi pirmos kadrus no raidījuma.
Raidījums tiks izlaists tai pašā dienā, kad Apvienotajā Karalistē sāksies trīs dienu garā Vācijas valsts vizīte, un karalis Čārlzs kopā ar karalieni Kamillu Vindzoras pilī uzņems prezidentu Franku Valteru Šteinmaieru un viņa kundzi.