Kevins Speisijs nāk klajā ar šokējošu atzīšanos - aktieris atklāj, ka ir kļuvis par bezpajumtnieku
Aktierim Kevinam Speisijam vairs nav pastāvīgas dzīvesvietas, un viņš atzīst, ka ir kļuvis par bezpajumtnieku.
Atklātā sarunā ar “The Telegraph”, divus gadus pēc tam, kad viņš tika attaisnots apsūdzībās par seksuālu uzmākšanos, bijušais Holivudas aktieris sacīja, ka pēc mājas zaudēšanas viņš “dzīvo viesnīcās un Airbnb”, un viņam vairs nav sava jumta virs galvas.
Kevins vairāk nekā 12 gadus dzīvoja Baltimorā, Merilendas štatā, taču atzina, ka pēdējais laiks bijis īpaši grūts. Seriāla “Kāršu nams” zvaigzne tagad dzīvo nomadu dzīvesveidu bez pastāvīgām mājām. “Izmaksas pēdējo septiņu gadu laikā ir bijušas astronomiskas,” sacīja Kevins — kurš tika attaisnots visās apsūdzībās saistībā ar četru vīriešu seksuālu aizskaršanu. “Man ienākumi ir bijuši ļoti mazi, bet izdevumi – milzīgi.”
Viņš turpināja: “Tu vienkārši tam tiec cauri. Dīvainā kārtā jūtos, ka esmu atgriezies tur, kur sāku – es braucu tur, kur ir darbs. Viss mans īpašums ir noliktavās, un ceru, ka, ja lietas turpinās uzlaboties, kādā brīdī varēšu nolemt, kur atkal apmesties.”
“Dzīvoju viesnīcās, Airbnb, esmu tur, kur ir darbs. Man burtiski nav māju – to es mēģinu paskaidrot.”
Kad viņam jautāja par pašreizējo finansiālo situāciju, Kevins atzina: “Nav labi,” taču pauda gandarījumu, ka nav nācies pieteikt bankrotu. “Tas tika apsvērts, bet līdz tam nenonāca,” viņš piebilda.
Kādreiz Kevins bija viens no visvairāk pieprasītajiem aktieriem Holivudā, taču pēdējā laikā viņš uzstājies naktsklubā Kiprā par 1000 dolāru honorāru.
Pozitīvajā pusē viņš norādīja: “Tas viss ir bijis neticami noderīgi. Beidzot ir iespēja apstāties, paskatīties uz savu dzīvi, uzdot jautājumus.”
Viņš arī sacīja, ka pēc slavas īpaši neilgojas: “Es esmu daudz laimīgāks un jūtos brīvāk. Man nav jāslēpjas zem cepures vai brillēm, izejot no ēkām. Eju ar paceltu galvu – nekas nav jāslēpj.”
Vienlaikus Kevins ir pārliecināts, ka viņam vēl būs iespēja atgriezties kino industrijā. “Mēs sazināmies ar ļoti ietekmīgiem cilvēkiem, kuri vēlas mani atkal nodarbināt,” viņš teica. “Un tas notiks īstajā brīdī. Bet, manuprāt, industrija gaida kādu signālu — no kāda cilvēka ar milzīgu autoritāti un cieņu.”
Viņš piebilda: “Es domāju, ja Martins Skorsēze vai Kventins Tarantīno rīt piezvanītu Evanam [viņa menedžerim], viss būtu nokārtots. Es būtu neticami pagodināts un priecīgs, ja šāda līmeņa talanti paceltu klausuli. Un es ticu, ka tas notiks.”