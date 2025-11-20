Megana Mārkla atklāj, kā jūtas savā laulībā ar princi Hariju
Saseksas hercogiene Megana Mārkla atklājusi jaunus aspektus par savu laulības dzīvi ar princi Hariju.
Intervijā “Harper’s Bazaar” Saseksas hercogiene atklājusi, kā iemācījusies noturēt līdzsvaru pēc gadiem ilgās dzīves sabiedrības uzmanības centrā. “Manuprāt, manas robežas kļuva stingrākas,” viņa saka. “Tu atrodi dažādus veidus, kā sevi pasargāt.”
Saruna ātri pāriet pie Harija, kuru viņa mīļi dēvē par “H”. “Viņš mani mīl tik drosmīgi, tik pilnīgi, un viņam arī ir citāda perspektīva, jo viņš redz medijus, kurus es neredzu,” viņa saka. “Neviens pasaulē mani nemīl vairāk kā viņš, tāpēc es zinu, ka viņš vienmēr rūpēsies par to, lai mani pasargātu.”
Daļa no vīra valdzinājuma, stāsta Megana, ir tas, ka viņā ir “bērnišķīgs brīnums un rotaļīgums”. “Es tam ļoti pieķēros, un viņš to pamodināja arī manī,” viņa piebilst. “Tas ir jūtams visās mūsu dzīves jomās. Pat biznesā es vēlos, lai mēs spēlējamies, izklaidējamies, izpētām un esam radoši.”
Šis rotaļīgums ietekmējis arī viņas profesionālo dzīvi, saka Megana, norādot, ka viņai patīk strādāt no mājām pie sava dzīvesstila zīmola “As ever”, lai būtu tuvumā bērniem — 6 gadus vecajam princim Ārčijam un 4 gadus vecajai princesītei Lilibetei. Viņa arī iemācījusies pieņemt darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo pēdējā laikā gan viņa, gan Harijs piedalījušies publiskos pasākumos, tostarp Parīzes modes nedēļā un Holivudas labdarības pasākumos.
“Man patīk, ka varu darīt abus,” saka Megana. “Spēlēties smilšu kastē ar bērniem un sēdēt pirmajā rindā uz šova. Tajā brīdī, kad tu sāc pieņemt personīgos lēmumus, vadoties pēc ārēja sprieduma, tu zaudē savu patiesumu.”
Meganas iepriekšējā žurnāla intervija bija “PEOPLE” izdevumā martā, kad viņa uzsāka gan “As ever”, gan “With Love, Meghan” — laikā, kad publiskā uzmanība bija pastiprināta. “Šajā procesā bija daudz līkloču — pat pašā nosaukumā,” viņa saka, atsaucoties uz preču zīmes problēmām un zīmola pārdēvēšanu no “American Riviera Orchard” uz “As ever”. “Es to visu risināju reālajā laikā.”
Hercogiene piebilst, ka šo pieredzi raksturojis izaugsmes process: “Es ļoti novērtēju visus, kuri man ļāva kļūdīties, mācīties un arī pašai būt pret sevi iejūtīgai. Tas ir mācību līknes process.”
Viņa arī atklāj, cik ļoti Harijs priecājas redzēt, kā Megana atgriežas uzņēmējdarbībā. “Mans vīrs mani satika laikā, kad man bija “The Tig”, un es redzu to dzirksti viņa acīs, kad viņš mani redz darām to pašu, ko darīju, kad mēs iepazināmies,” viņa saka.
“Tā ir gandrīz kā otrā medusmēnesi,” viņa piebilst. “Tieši tāpat kā sākumā, kad viņš vēroja mani rakstām, rediģējam, strādājam pie katras detaļas. Man šķiet, ka viņam tikpat ļoti patīk skatīties, cik man patīk radīt. Tā vienkārši esmu es — tāda es vienmēr esmu bijusi.”