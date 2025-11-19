No dienasgrāmatas līdz statujai. Bridžitas Džonsas tēls iemūžināts skulptūrā pašā Londonas sirdī
Bridžita Džounsa tagad pievienojusies citiem iemīļotiem kino tēliem kā Mērijai Popinsai, Harijam Poteram un misteram Bīnam, kuru skulptūras izstādītas Lesteras laukumā Londonā.
“Oskara” balvas laureāte Renē Zelvēgere, kura atveidojusi titullomu visās četrās “Bridžitas Džounsas” filmās, pirmdien piedalījās statujas atklāšanā, kas veltīta 25 gadu jubilejai kopš pirmās filmas “Bridžitas Džounsas dienasgrāmata” iznākšanas.
“Tas ir diezgan traki. Savādi. Tas nav kas tāds, ko… varētu gaidīt… tas ir visai pārsteidzoši,” intervijā “Reuters” teica Zelvēgere.
Vaicāta, kāds iespaids viņai radies par statuju, kurā Bridžita attēlota ar sasietiem matiem, mini svārkos un ar pildspalvu un dienasgrāmatu rokās, viņa sacīja: “Nu, viņa ir mīlīga… ļoti jauka. Manuprāt, izskatās pēc Bridžitas.”
Rakstniece Helēna Fīldinga radīja Bridžitas Džounsas tēlu pirms vairāk nekā 30 gadiem, kad rakstīja avīzes sleju par Bridžitas mīlas dzīvi. Viņas pirmā grāmata “Bridžitas Džounsas dienasgrāmata” tika izdota 1996. gadā, un tai sekoja vēl trīs.
“Bridžitas Džounsas dienasgrāmata” tika ekranizēta 2001. gadā, galvenās lomas piešķirot Zelvēgereai, Kolinam Fērtam un Hjū Grāntam.
Tai sekoja filmas “Bridžita Džounsa: Saprāta robeža” (2004) un “Bridžitas Džounsas mazulis” (2016). “Bridžita Džounsa: Kā traka pēc viņa” iznāca 2025. gada februārī.
“Manas meitas paaudzei tagad patīk Bridžita, un tas man nozīmē ārkārtīgi daudz, jo tā gandrīz nekad nenotiek,” par tēla nepārejošo popularitāti izteicās Fīldinga. “Es jūtos ļoti, ļoti laimīga un, jā, lepojos ar Bridžitu.”
Bridžitas Džounsas statuja ir daļa no “Kino tēli laukumā” skulptūru ekspozīcijas Lesterskvērā, kur bieži notiek filmu pirmizrādes. Bronzas statujas atklātas 2020. gadā, un to vidū ir tādi tēli kā Betmens, lācītis Padingtons, Mērija Popinsa, Harijs Poters, misters Bīns un citi.