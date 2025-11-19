Ieskats šova "X faktors" 2025. gada sezonas astotajā raidījumā
Šovā "X faktors" izbalsoti pirmie finālisti
Šova “X faktors” pirmajā tiešraidē 16. novembrī finālisti uzsāka cīņu par galveno balvu. Kuri trīs dalībnieki fināla pirmajā raidījumā pameta šovu?
Noslēdzoties visu 12 dalībnieku priekšnesumiem, tika noskaidrots, ka šovs jāatstāj Daryn Blank, Kristai Špīsei un Niklāsam. Ar glābējdziesmu šovu izdevās turpināt Jānim Rugājam. Savukārt skatītāju simpātiju balvu saņēma grupa “Tikai mēs”.
Pirmā fināla raidījums tika sākts ar vērienu – Intara komandas pārstāve Anastasija Vasilenko izpildīja Lady Gaga dziesmu “Always Remember Us This Way”. Mentore Aija Auškāpa pēc uzstāšanās atzina, ka dziedātājas priekšnesums bija brīnišķīgs. Viņai pievienojās mentors Marats Ogļezņevs, sakot: “Koncerts atklāts tiešām eleganti!” Bet Anastasijas mentors Intars Busulis savas komandas dalībniecei veltīja stāvovācijas.
Grupa “Tikai mēs” piedāvāja savu interpretāciju apvienības “Imagine Dragons” kompozīcijai “Demons”, kas, kā viņi paši atzina, grupai ļoti daudz nozīmē. Mentors Reinis Sējāns dalījās, ka vēlējās, lai dziesma sāktos jau no pirmās nots. Arī Marats atzina, ka grupas dēmoni bija sākumā nobijušies, taču vēlāk viss esot bijis kārtībā. Grupu aizstāvēja Aija, kura par savas komandas pārstāvju priekšnesumu teica: “Jūs izdarījāt visu tieši tā kā mēs bijām runājuši!”
Turpinājumā – Denijs Grieze no Marata komandas tandēmā ar košu horeogrāfiju izdziedāja Bensona Būna skaņdarbu “Beautiful Things”. “Te pietrūka vēl tikai salto,” atzina mentors Intars. Aijai šķita, ka Denijam pietrūka vēl viena nedēļa, lai viņš aprastu ar savu balsi. Citās domās bija Marats, kurš bija sajūsmā par jaunā dziedātāja priekšnesumu.
Savukārt Krista Špīse, kura ir Reiņa komandā, dziedāja pašai sev svarīgo Ulda Marhileviča sacerēto un Igo dziedāto dziesmu ar Jāņa Baltausa tekstu “Naktsvārdi”. “Lieliski! Cik vienkārši, bet vienlaikus, cik grūti nodziedams skaņdarbs,” teica Intars. “Tu varētu būt šajā sezonā mūsu klasisko un tradicionālo vērtību pārstāve,” pārdomās dalījās Aija. Bet Marata komentārs par Kristas priekšnesumu: “Trausli, maigi, eleganti.”
Niklāss raidījumā atklāja savu vīziju dziedātāja Hozier gaumīgajai kompozīcijai “Too Sweet”. “Es tevi sadzirdēju!” pauda Aija. Atzinīgus vārdus Niklāsam veltīja arī Intars un Reinis, kā arī Marats novērtēja dziedātāju, sakot, ka viņš savu priekšnesumu izpildīja lieliski arī bez dekoratīviem drošības spilveniem. Daryn Blank izpildīja šī vakara jau otro Lady Gaga skaņdarbu – “Hold My Hand”. “Vizuāli ļoti skaisti un kleita kā reklāmā,” atklāja Marats, vienlaikus sakot gan, ka priekšnesums bija pārāk iestudēts. Aija uzsvēra: “Niansēm ir nozīme.” Bet Intara komentārs: “Man visa kā bija pārāk par daudz!” Taču tajā pašā laikā mentors arī atzina, ka ukraiņu dziedātājas izpildījums bija ļoti augstā līmenī. Dagmāra Laicāne dziedāja pašmāju apvienības “Kautkaili” dziesmu “Ļauj man”. “Manas ausis bija priecīgas to visu klausīties, taču acis tomēr bēdājās,” stāstīja Reinis. “Sākums tā un šitā, bet priekšnesums man ļoti patika,” savās domās dalījās Intars. Arī Aija uzslavēja savas komandas pārstāvi Dagmāru.
Markuss Daniels Kolosovs raidījuma finālā sevi pieteica ar savas komandas mentora Intara Busuļa dziedāto “Reiz tu nāksi klusumā”. Intars otro reizi vakarā piecēlās kājās, lai aplaudētu. Arī Aija teica paldies par šo priekšnesumu. “Ļoti intīmi, man patika,” atklāja Marats. “Caur un cauri – tas bija ļoti mīļi!” dalījās Reinis. Izteiksmīgā dalībniece Lotte Eglīte izpildīja amerikāņu dziedātājas Žanelles Monē kompozīciju “Make Me Feel”. “Lieliska balss, tu neizklausījies nogurusi. Laba pašatdeve,” teica Intars. Aija dalījās: “Tas bija pārliecinoši un drosmīgi. Tu esi sava ceļa gājēja."
Jānis Rugājs, kurš pārstāv Aijas komandu un, kā pats saka, – kāpj uz skatuves, lai priecētu citus, nelika vilties ar Deivida Kušnera dziesmu “Daylight”. “Vietām – vienkārši lieliski, vietām – pa vidu, netiki līdz savam līmeni. Tev jāmēģina noturēt līmeni visu dziesmu un tad būs labi,” teica Marats. “Tu esi ļoti labs izpildītājs!” atzina Intars. “Šo un visas pārējās tiešraides tev šeit ir jābūt,” sacīja Aija. Ar ne mazāk jaudīgu uzstāšanos sevi prezentēja Jurģis Namejs Zvejnieks, dziedot Teddy Swims dziesmu “Lose Control”. Pēc priekšnesuma Reinis piecēlās kājās, bet Aija teica: “Šī dziesma bija kā kaujas sauciens.” Intars atklāja: “Tev viss ir priekšā." Reinis Jurģa priekšnesumu kronēja kā labāko visā vakarā.
Bet fināla pirmo tiešraidi noslēdza četru puišu grupa “Skvirl’ Boizz”, izpildot apvienības “Prego” dziedāto melodisko un sirsnīgo “Melanholisko valsi”. “Šai apvienībai ar haltūrām problēmu, visticamāk nebūs,” dalījās domās Reinis. “Ir pilnīgi skaidrs, ka Intars šajā sezonā cenšas uzurpēt visas romantiskās un sapņotāju dziesmas,” sacīja Aija, paužot, ka nākamreiz no grupas gaida kaut ko enerģiskāku.
Nākamsvētdien dalību šovā “X Faktors” turpinās vairs tikai deviņi dalībnieki. Skaties “X Faktors” tiešraidi 23. novembrī, lai uzzinātu, kuri mākslinieki paliks šovā, bet kuriem nāksies doties mājup.