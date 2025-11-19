Svinot 25 gadus laulībā, Ketrīna Zeta-Džounsa atklāj foto no liktenīgās pirmās tikšanās ar Maiklu Duglasu
56 gadus vecā aktrise Ketrīna Zeta-Džounsa sociālajos tīklos dalījusies ar vairākām fotogrāfijām, kurās viņa redzama kopā ar savu vīru, aktieri Maiklu Duglasu dažādos dzīves posmos, tostarp ar dienu, kad abi pirmo reizi satikās.
“Pirms 25 gadiem, tieši šodien, es soļoju pa eju pretī tev,” aktrise rakstīja "Instagram". “Apkārt valdīja apreibinošs ziedu aromāts, sveču gaisma, varens, saskanīgs velsiešu koris, un tu – ejas galā, gaidot mani un skatoties uz mani tā, kā proti tikai tu. Es mīlu tevi šodien tāpat kā toreiz. Paldies, mīļais.”
Otrajā fotogrāfijā redzams, kā Zeta-Džounsa ar apbrīnu raugās uz Duglasu, abiem sēžot līdzās kādā pasākumā. Virs foto rakstīts: “Pirmā reize, kad mēs satikāmies, mans skatiens…”
Holivudas spēka pāra fani priecājās par jubileju, komentāros vēlējot viņiem vēl daudz laimīgu kopābūšanas gadu.
Duglass un Zeta-Džounsa pirmoreiz satikās 1998. gadā "Deauville" filmu festivālā Francijā. Gadu vēlāk, 1999. gada decembrī, viņi saderinājās, bet kāzas notika 2000. gada novembrī.
Savā kopdzīvē pāris sagaidījis divus bērnus: dēlu Dilanu (25) un meitu Kerisu (22). Kerisa nesen nonāca mediju uzmanības centrā, kad publiskajā pasākumā tērpās kleitā, kuru viņas mamma bija valkājusi pirms 20 gadiem Rokmūzikas slavas zāles ceremonijā 2005. gadā.
Pagājušajā gadā Zeta-Džounsa “Instagram” vietnē arī apsveica Duglasu viņa 80. dzimšanas dienā, publicējot melnbaltu atkārtoti uzņemtu foto, kurā viņa redzama pilnīgi kaila, valkājot vien augstpapēžu kurpes, stāvot pie izlietnes. “Savā dzimšanas dienas tērpā! Pēc vairāk nekā 25 gadiem, kad vīra un mana dzimšanas diena ir vienā dienā, man sāk trūkt dāvanu ideju!” viņa rakstīja. “Šī ir otrā dāvanu opcija – pirmā, protams, ir golfa bumbiņas.”