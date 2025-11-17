Seriāla "Grejas anatomija" aktieris Džeimss Pikenss atklāj, ka viņam diagnosticēts prostatas vēzis
73 gadus vecais aktieris Džeimss Pikenss, kurš slavenajā medicīnas drāmā “Grejas anatomija” atveido ārstu Ričardu Vēberu, atklājis, ka viņam diagnosticēja prostatas vēzi.
“Grejas anatomijas” zvaigzne atklājis savu prostatas vēža diagnozi, daloties ar īpašu sabiedrisko paziņojumu par skrīninga nozīmi.
Ceturtdienas sērijas noslēgumā Pikenss seriāla uzrunāja skatītājus, uzsverot prostatas vēža savlaicīgas pārbaudes nozīmi, īpaši melno vīriešu vidū, sakot: “Es esmu dzīvs pierādījums tam, ka agrīna atklāšana darbojas.”
Publicējot video sociālajos tīklos, Pikenss aicināja skatītājus doties uz platformu Black Health Matters, kur viņš plašāk pastāstīja par savu diagnozi.
Šis sabiedriskais paziņojums sekoja neilgi pēc tam, kad viņa seriāla varonis, Dr. Ričards Vebers, sižetā atklāja savu vēža diagnozi.
Saskaņā ar Black Health Matters informāciju Pikensa ārsts pārbaudīja viņa prostatas specifiskā antigēna līmeni 2024. gadā un atkārtoti janvārī. “Es devos uz atkārtotajām pārbaudēm janvārī, un, kad atnāca PSA rezultāti, mans ārsts teica: “Jā, zini, tas ir nedaudz pieaudzis. Es gribu tevi nosūtīt atpakaļ pie urologa.””
MRI izmeklējums parādīja “kaut ko aizdomīgu”, un biopsija atklāja audzēju. PET skenēšana apliecināja, ka vēzis nav izplatījies un atrodas tikai vienā prostatas daļā.
“Tās nav ziņas, ko kāds vēlas dzirdēt, bet, godīgi sakot, prostatas vēzis manā ģimenē ir sastopams bieži. Manam tēvam tas bija. Viņam bija daudz brāļu — vairākiem no viņiem tas bija. Es būtu pārsteigts, ja tas mani nebūtu skāris,” Pikenss sacīja intervijā.
Aktieris izvēlējās veikt radikālu prostatektomiju — operāciju, kurā izņem visu prostatu; to urologi veica robotizēti. “Mēs to atklājām ļoti agri, un viņi uzskatīja, ka tas ir labākais risinājums. Man ir reta variācija, ko bieži neredz. Ārsti gribēja būt īpaši piesardzīgi un turpināt veselības uzraudzību,” viņš stāsta.
Savā “Grejas anatomijas” sabiedriskajā paziņojumā, kuru vēlāk sociālajos tīklos publicēja Shondaland — seriāla veidojošā kompānija — Pikenss uzsvēra, ka melnajiem vīriešiem ir paaugstināts risks saslimt ar prostatas vēzi. “Par laimi, prostatas vēzis ir ļoti ārstējams, taču izšķiroša ir agrīna atklāšana — un bieži vien nav nekādu simptomu.”
Pēc šīs uzrunas Pikenss sociālajos tīklos sniedza veselības atjauninājumu, atklājot, ka viņš ir vēzis brīvs.