Atceries Džerodu no “Emulatora”? Lūk, kā aktieris izskatās šodien
Viens no 90. gadu populārākajiem seriāliem pasaulē, tostarp Latvijā, bija “Emulators” (The Pretender) — stāsts par noslēpumaino Džerodu, kurš spēja iejusties jebkura cilvēka ādā. Šodien seriāls jau kļuvis par kulta klasiku, un daudziem faniem rodas jautājums: kā gan izskatās galvenās lomas atveidotājs Maikls T. Vīss vairāk nekā divas desmitgades vēlāk?
Seriāls “Emulators” tika demonstrēts 1996.–2000. gadā. Sižets seko Džerodam — ģēnijam un brīnumbērnam, kuram piemīt izcila spēja “pārvērsties” jeb iejusties jebkuras profesijas cilvēkā. Viņš bērnībā ticis nolaupīts un audzināts slepenā organizācijā, kur viņa prasmes tika izmantotas manipulācijām un slepeniem projektiem. Pieaudzis Džerods izbēg un dodas brīvībā, cenšoties palīdzēt cilvēkiem un vienlaikus atklāt patiesību par savu ģimeni. Organizācija viņu nepārtraukti medī.
“Emulators” laikā, kad tika pārraidīts, kļuva par vienu no skatītākajiem NBC seriāliem, īpaši pateicoties tā unikālajai koncepcijai un galvenā varoņa neparastajām prasmēm. Tā žanrs harmoniski apvienoja detektīvu, mistēriju un psiholoģisko drāmu, kas 90. gados bija ļoti pieprasīts.
Džeroda tēls, kuru atveidoja aktieris Maikls T. Vīss, kļuva ļoti populārs, bet pats seriāls nostiprinājās kā kulta klasika. Vairāki kritiķi to uzskata par vienu no oriģinālākajām 90. gadu seriālu koncepcijām.
Pēc seriāla beigām Maikls T. Vīss turpināja darboties televīzijā un filmās — gan kā aktieris, gan kā balsu mākslinieks (animācijās un videospēlēs).Viņš iesaistījies arī teātra izrādēs — piemēram, 2009. gadā bija uz skatuves Ņujorkā ar lugu “Impressionism”. Tāpat viņš strādā kā vizuālais mākslinieks Losandželosā.
Lūk, kā 63 gadus vecais aktieris izskatās šodien: