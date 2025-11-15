Daudzus uztrauc jautājums, vai kāds skolotājs platformā “TikTok” patiesībā ir slavens amerikāņu komiķis
Cilvēki nespēj saprast, vai platformā “TikTok” populārais vizuālās mākslas skolotājs Mets Teilors patiesībā ir komiķis un aktieris Kevins Džeimss.
Par slavenu platformā ir kļuvis kāds vizuālās mākslas skolotājs Mets Teilors, bet ne tāpēc, ka viņa saturs būtu īpaši aizraujošs, bet gan tāpēc, ka daudzi apgalvo — tas patiesībā esot komiķis Kevins Džeimss, kurš visus izjoko.
Bet kāds tam būtu iemesls? Daudzi uzskata, ka tā ir mārketinga stratēģija, jo 2026. gada 6. februārī iznāks romantiskā komēdija “Solo Mio”, kurā Džeimss atveido galveno lomu. Saskaņā ar izplatītāja "Angel Studios" preses paziņojumu, Džeimsa varoni filmā sauks Mets, vēsta "Entertainment Weekly."
Preses paziņojumā "Angel Studios" aprakstīja filmas sižetu: “Mets — vīrietis, kura sapnis par gleznainām kāzām Itālijā sabrūk, kad līgava pamet viņu pie altāra. Mets dodas savā plānotajā medusmēnesī pa Itāliju viens, iepazīstot valsts kultūru, ēdienu un skaistumu.”
Nekas šajā sižetā uzreiz neliecina, ka galvenais varonis būtu vizuālās mākslas skolotājs, taču Meta “TikTok” video atklāj dažas detaļas, kas norāda, ka viņš varētu būt tas pats tēls, kuru filmā atstās pie altāra.
Devītajā video Mets atbild uz vairākiem jautājumiem, tostarp — kāpēc viņš ainavās vienmēr iekļauj pārus. “Gleznojot tu radi ideālu,” viņš saka. “Un man pāris ir piepildījums. Savā dzīvē mēs šobrīd uz to ejam.” Viņš izklausās pēc īsta romantiķa.
Savukārt piecpadsmitajā (un jaunākajā) video Mets atrodas savā klasē un runā ar kameru, kad pēkšņi garām paiet sieviete, pārtraucot viņa domu gājienu. Viņš acīmredzami apmulst no viņas klātbūtnes. Varbūt gaisā virmo mīlestība? Kaut kas liecina, ka drīzumā uzzināsim vairāk.