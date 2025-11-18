Mūziķis Normunds Jakušonoks Latvijas valsts svētku laikā gandrīz vienmēr ir uz skatuves. “Tāds ir mans dzīves ritms jau četrdesmit gadu – kamēr citi svin, es dziedu,” viņš smejas.
Slavenības
Šodien 07:26
Kā Latvijas dzimšanas dienu svin pašmāju slavenības?
Latvijas dzimšanas dienā katram ir savs rituāls. Kāds aizdedz sveci logā, kāds dzied himnu kopā ar ģimeni, bet kāds – kā Olga Rajecka – reiz pat riskēja ar visu, lai noliktu ziedus pie Brīvības pieminekļa, un bēga no milicijas.
No mājīgām vakariņām un rupjmaizes tortes līdz lieliem koncertiem un svētku salūtiem – katrs atzīmē šo dienu savā veidā. Vieni klusāk, ar svecīti un kafijas tasi, citi – uz skatuves, dziedot tūkstošiem cilvēku priekšā.
Žurnāls "Kas Jauns" skaidrojis, kā Latvijas radošie cilvēki šogad svinēs 18. novembri – kurš gatavos latviskus ēdienus, kurš skries no koncerta uz koncertu un kurš vienkārši baudīs mieru mājās.