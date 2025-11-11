Leģendārā mūziķa Roda Stjuarta dēls 45 gadu vecumā debitē boksā un jau pēc 13 sekundēm nokautā krīt uz dēļiem
45 gadus vecais Šons Stjuarts - roka leģendas Roda Stjuarta dēls - piedzīvojis īsu un graujošu debiju boksa ringā. Viņš savā pirmajā mačā tika nokautēts jau pēc 13 sekundēm.
Mūzikas leģendas Roda Stjuarta panākumi komentārus neprasa, taču nedēļas nogalē uzmanības centrā nonāca viņa dēls Šons Stjuarts, kurš nolēmis izmēģināt spēkus boksa ringā. 45 gadus vecais Šons, kurš iepriekš atzinis, ka būt pirmajam dēlam rokzvaigznes astoņu bērnu ģimenē esot "lāsts", sestdien aizvadīja savu pirmo profesionālo cīņu - "Misfits Boxing" turnīrā Nešvilā. Pretī stājās 27 gadus vecais straumētājs BDave.
Cīņa beidzās Stjuartam katastrofāli – Šons tika nokautēts jau pēc 15 sekundēm, un tas kļuva par ātrāko nokautu "Misfits" turnīru vēsturē. Pēc pirmā trieciena pa žokli Stjuarts negaidīti nolaida rokas, un BDave izmantoja iespēju, raidot vēl vienu spēcīgu sitienu, kas nogāza Šonu uz ringa grīdas. Tiesnesis nekavējoties apturēja cīņu.
Šons iepriekš ir atklāti runājis par savu cīņu ar atkarībām, atklājot, ka viņam bija apmēram 13 gadi un viņš mācījās Beverlihilsas vidusskolā, kad pirmo reizi sāka lietot alkoholu. Vēlāk viņš pārgāja uz smagākām narkotikām, tostarp ekstazī un heroīnu. Viņš stāstīja: “Tajā vecumā es gāju uz ballītēm, dzēru, smēķēju marihuānu un cigaretes. Man bija ļoti viegli iegūt narkotikas. Es vienkārši iegāju ballītē, un kāds tās man iedeva. Es gandrīz nekad par tām nemaksāju.” Viņš atzinās: “Vispirms es ļoti stipri iegrimu ekstazī lietošanā. Tad sāku lietot recepšu zāles, piemēram, "Vicodin", pēc tam kokaīnu. Un visbeidzot – heroīnu.”
Februārī viņš brīvprātīgi devās uz rehabilitācijas centru Malibu, kur mēnesī uzturēšanās izmaksā 80 tūkstošus dolāru. Pēdējo gadu laikā Šons piedzīvojis arī pārmaiņas privātajā dzīvē - šķīries no sievas Džodijas Vaintraubas un sācis attiecības ar Džūliju Stambleri, aktriera Čārlija Šīna bijušo draudzeni. Janvārī viņš kopā ar ģimeni svinēja tēva 80. dzimšanas dienu uz 150 miljonus dolāru vērtas jahtas.