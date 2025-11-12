Fani sajūsmā – “Mūmija 4” ir ceļā.
Kino
Šodien 07:02
“Mūmijas” zvaigznes toreiz un tagad - kā mainījušies Brendans Freizers un Reičela Vaisa
Fani var gavilēt — piedzīvojumu klasika “Mūmija” atgriežas! Brendans Freizers un Reičela Vaisa, kuru ekrāna ķīmija 90. gados iekaroja skatītāju sirdis, atkal iejutīsies Rika un Evelīnas lomās gaidāmajā filmā “Mūmija 4”.
Filma guva milzīgus panākumus — tās kases ieņēmumi pārsniedza 400 miljonus ASV dolāru, tā nostiprināja Freizera statusu Holivudā un kļuva par pamatu diviem turpinājumiem.
Lai gan Freizers 2022. gada intervijā žurnālam "Variety" atzina, ka filmas uzņemšana bijusi “grūta”, vairāki mediji 2025. gada novembrī apstiprināja, ka viņš un Vaisa atgriezīsies savās lomās arī nākamajā turpinājumā — “Mūmija 4”.
Lūk, kur šodien atrodas “Mūmija” aktieri, vairāk nekā 25 gadus pēc filmas iznākšanas.