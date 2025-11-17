Ātrās palīdzības spriedze. Seriāla "The Pitt" recenzija
Ļoti priecājos, ka ASV medicīnas trilleris "Pitsburga" ("The Pitt") šīgada 14. septembra "Primetime Emmy" pasniegšanā izgrieza pogas "Apple TV" veidotajam lielbudžeta zinātniskās fantastikas grāvējam "Nodalīšana" ("Severance"). Abi darbi ir labi, kaut atšķirīgi. Pirmajā gadījumā skatītāju un kritiķu atzinība iegūta, pateicoties emocionālai aktierspēlei, virtuozas kamertehnikas un sociāli akūtas tematikas atspoguļojumam, nevis žilbinošu tehnoloģisku risinājumu vai stilīgu animāciju prasmju dēļ.
Ja tā nebūtu, arī «Nodalīšanai», protams, nepiešķirtu 27 prestižās balvas nominācijas iepretim «Pitsburgas» 13, no kurām piecas šī satriecošā mediķu drāma ieguva teju visās galvenajās kategorijās, arī kā izcils drāmas seriāls. Skatītāju sen iemīļotais Noa Veils no «Ātrās palīdzības» 90. gadu laikiem, šoreiz kā ārsta Robija lomas atveidotājs – saņēma balvu kategorijā «Gada labākais drāmas aktieris».
«Pitsburga» parāda virkni sistēmisku šodienas ASV veselības aprūpes problēmu, īpaši akcentējot pēc pandēmijas sekas, kaut vai to, cik traumatiska šī Covid-19 pieredze ir bijusi mediķiem. Līdzīgu sarežģījumu netrūkst tepat, Latvijā, kur pandēmijas lappuses aizšķīra vien pirms dažiem gadiem. Kad ziņās lasu, ka kārtējo reizi ātrās palīdzības mediķim kāds izsaukuma vietā uzbrucis ar nazi, aina gaišāka nekļūst.
Un tomēr situācija šajā, vēsturiski par vareno lielvalsti uzskatītajā, teritorijā ir vienkārši neapskaužama. Īpaši nabadzīgajiem, citas ādas krāsas un sociālo slāņu pacientiem, piemēram, lai samaksātu par ķirurģisku operāciju, kādam ir jāizšķiras, vai pārdot savu mājokli, vai turpināt būt dzīvam. Tramps, kā jau nojaušat, ar savām absurdajām gudrībām, nepalīdz.
Problēmu atspoguļojums sākas ar opioīdu krīzi, kurai ASV, starp citu, aprit jau 30 gadi. Kopš 1999. gada vairāk nekā viens miljons cilvēku ASV miruši no opioīdu pārdozēšanas (ASV SKPC jeb CDC dati). Turpinās ar veselības aprūpes nepieejamību, ilgām gaidīšanām uzņemšanās, mediķu emocionālo izdegšanu un pašnāvības riskiem, līdz pat masu apšaudēm un pat Endrjū Teita kaitnieciskajai demagoģijai, kas ietekmē nenobriedušu zēnu psihi.
Kaut Latvijā akūtu problēmu lokā ir gan ātrās palīdzības brigāžu nepietiekamība reģionos un zemas algas, gan medicīnas māsu milzīgā slodze, nevarat iedomāties, cik slikti pašlaik ir būt ASV pilsonim. «Pitsburgā» plūstoši atainotas minētās tēmas, fokusējoties tieši uz praktisko un neprātīgo «ātro» darbu stundu pa stundai. Visa sezona sadalīta stundās.
Sabrukums pediatra kabinetā
Katrai sērijai atvēlēta viena stunda, sākot no septiņiem rītā, beidzot ar 22.00. Maiņa katalizējas un evolucionējas cauri pacientu likteņiem un beidzas traģiskos apstākļos. Ar rokas kameru seko līdzi mediķu darbam, tādējādi palielinot spriedzi un ielienot arī skatītāju prātos. Dialogi ir piesātināti ar medicīnisku terminoloģiju un procedūru analīzi, paradoksāli, bet daži mediji kritizējuši dialogu ziepju operas raksturu, kura tur, manuprāt, ir maz. Ļoti mazs ekrāna laiks atvēlēts varoņu iekšējām dzīvēm ārpus darba laika. Visas drāmas notiek slimnīcā. Scenāriji rakstīti ciešā saķerē ar neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstiem, lai atspoguļotu reālistiskas situācijas (piemēram, slimnīcu pārpildījumu). Un ne velti Veila atveidotais varonis (virsārsts Robijs) kādā brīdī, emocionāli sabrukdams, paslēpjas pediatra kabinetā, kur uz sienām uzgleznoti ezīši, jo citur emocijām nav vietas.
Sieviešu mīluļi un klusie zēni
Kurš 20. gadsimta 90. gadu beigās zināja Džordžu Klūniju? Teiktu, ka neviens. Aktieris pasaules slavu iemantoja, pateicoties novatoriskajam mediķu seriālam «Ātrā palīdzība» (1994-2009), kuru Latvijas skatītāji iepazina 2000. gadu sākumā, kanālā LNT. Kopā demonstrēja 15 sezonas jeb 331 sēriju, padarot to par vienu no ilgākajiem un ietekmīgākajiem dakterseriāliem televīzijas vēsturē. Turklāt tā radošais producents un scenārists Maikls Krihtons pats ir bijis ārsts un vēlāk pārkvalificējās par rakstnieku, dodot seriālam ticamības efektu. «Ātrā palīdzība» savā laikā guva ap 100 kino apgalvojumu un 23 kino balvas, tostarp vairākas «Primetime Emmy» balvas.
Džordžs Klūnijs līdz 1994. gadam atveidoja maznozīmīgas lomas otrās šķiras grāvējos, ik pa laikam parādoties TV. Ārsta Duglasa Rosa loma viņu padarīja par visu sieviešu mīluli. Pamazām viņu ievēroja Holivudas dūži. Līdz 20. gadsimta 90. gadiem dakterseriāli ASV orientējās uz ārsta kā Dieva lomu, kurš viens pats varēja izglābt cilvēka dzīvību. Tapa arī dažas melodramatiskas komēdijpārraides.
«Ātrā palīdzība» ieviesa dinamisku, reālistisku notikumu atveidi, radot īstas slimnīcas izjūtu un atveidojot ārstus arī kā antivaroņus ar savām sāpēm, atkarībām, depresijām. Piemēri nav tālu jāmeklē. Kurš gan būtu labāks sliktais ārsts par Doktoru Hausu? Seriāla pirmā sērija iznāca 2004. gadā. Un tūdaļ pa pēdām sekoja leģendārā «Grejas anatomija» (2005), kas, cita starpā, pirmā plāna lomas iedalīja sieviešu aktrisēm un šogad piedzīvo 20. demonstrēšanas gadu.
No rezidenta par virsārstu
Kamēr ārsts Ross žilbina «Ātrās palīdzības» palātās, tikmēr klusiņām, tikai 23 gadus vecs, seriālā uzvirmo arī Noa Veila atveidotais, pavisam zaļais gurķis – rezidents Džons Kārters. Savai lomai, kā viņš ir stāstījis, perfekti apguvis medicīnas terminus un procedūras no galvas, varējis visu vajadzīgo noskaitīt jebkurā laikā. Viņa lomu attīstīja līdz pat 2009. gadam, un ārsts Kārters kļuva par centrālo tēlu. Veils atzinis, ka Kārtera atveide bija viņa karjeras uzrāviens.
Un nu viņš atgriezies jau kā virsārsts Robijs, kurš vada citus, noslēdzot apli un nododot cieņas apliecinājumus ASV medicīnas komūnai. Aktieris ir liels sociālo projektu atbalstītājs, tādēļ darbs pie «Pitsburgas», kas ir tiešs «Ātrās palīdzības» turpinājums, viņam ir arī sirds aicinājums, ne tikai tehniska aktierspēle. Manu iemīļoto aktieru lokā ierindojas arī Šons Hatosī, saņemot «Emmy» par izcilu viesaktiera darbu drāmas seriālā. Viņu skatītāji atpazīs kā detektīvu Braunu seriālā «Southland» (2009–2013). Džeks Ebots pēc ranga un atbildības arī ir virsārsts, kurš strādā naktsmaiņas, kas it kā ir mierīgākas. Zīmīgi, ka pirmajā sērijā pirmā Ebota un Robija tikšanās reize norit uz slimnīcas jumta, kur Hatosi atveidotais varonis, kā, cīnīdamies ar vēlmi nolēkt no jumta, stāv pie pašas jumta malas. Ja šis nav spriedzes sākums medicīnas neprātam, tad nezinu, kas ir. Jau 2026. gadā sagaidīsim seriāla jauno sezonu, kad tiks atainoti notikumi ASV 4. jūlija jeb Neatkarības dienas gaitā 10 mēnešus pēc pirmās sezonas notikumiem. Iesaku ienirt uzņemtajās sērijās, lai mazliet vairāk saprastu medicīnas personāla milzīgo ieguldījumu.
«The Pitt»
- Producē Skots Gemlits, Džons Vels, Noa Veils un citi
- Pirmā sērija: 2025. gada 9. janvārī
- Sēriju skaits: 15
- Scenārija autori: Skots Gemils
- Lomās: Noa Veils, Šons Hatosī, Entonijs Edvards, Džeremijs Bobs, Keitlina Mennere un citi.