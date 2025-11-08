Ar dziesmu “Karaļs” mūzikā pēc ilgāka laika atgriežas Sovvaļnīks
Pēc ilgākas pauzes, publicējot dziesmu “Karaļs”, klausītājiem jaunumus mūzikā latgaliski piedāvā mūziķis Sovvaļnīks.
Dziesmas “Karaļs” teksta autors ir dzejnieks Arvis Viguls, bet pārlikumu latgaliski veicis literāts Valentins Lukaševičs. Ar jauno dziesmu Sovvaļnīks piesaka nākamā gada sākumā gaidāmo mūzikas albumu “Cārtumi”.
Kādu laiku Sovvaļnīku varēja dzirdēt tik koncertos, bet pēc garākas pauzes latgaliešu mūziķis publicē jaunu dziesmu un turpina darbu pie ceturtā albuma. Dziesma “Karaļs”, kuras teksta autors ir Latvijā labi zināmais dzejnieks, atdzejotājs un tulkotājs Arvis Viguls (dzejolis publicēts Vigula dzejas krājumā “Blusu cirks” (2021)), bet latgaliskā pārlikuma autors - literāts un literatūrzinātnieks Valentīns Lukaševičs, kā pirmatskaņojums izskanēja pagājušā gada Dzejas dienās – dzejas slamā latgaliski “Rogovkys dzejis voga 2024”. Tagad dziesma ierakstīta studijā un tiek piedāvāta klausītāju vērtējumam.
Pašlaik Sovvaļnīks strādā pie sava jaunā albuma “Cārtumi” (latviešu literārajā valodā – “Rētas”). Kā skaidro mūziķis, viņa ceturtais albums atšķirsies no līdz šim ierastā Sovvaļnīka skanējuma, raksturojot to kā kvalitatīvu, izjustu un pārdzīvojumiem pilnu dzeju latgaliešu valodā Sovvaļnīka gandrīz akustiskā izpidījumā. Albuma dziesmu tekstu autori, mūziķim turpinot arī latgaliešu literatūras rakstītāju darbu popularizēšanu mūzikā, būs Anna Rancāne, Antons Kūkojs, Oskars Seiksts, Marija Dzeisla, Pēteris Jurciņš un Valentins Lukaševičs. “Karaļs ir persona, kas norāda ceļu, pa kuru vēlams iet pavalstniekiem – pārējām topošā albuma dziesmām. Vai viņas to darīs? Tas būs redzams mazliet vēlāk – nākamā gada sākumā gaidāmajā albumā. Un tieši klausītāji būs tie, kas spēs atbildēt uz šo jautājumu,” iezīmējot mūzikas jaunumus, saka Sovvaļnīks.
Sovvaļnīks (īstajā vārdā Ingars Gusāns) ir latgaliešu mūziķis, kurš līdz šim ir izdevis trīs albumus – “Sūpluok” (2009), “Bolts susātivs” (2010) un “Napaseitynuots” (2016), kuros esošās dziesmas ir sarakstītas ar pazīstamu latgaliešu dzejnieku (Antona Kūkoja, Annas Rancānes, Oskara Seiksta, Valentīna Lukaševiča un citu autoru) vārdiem. Muzikāli līdz šim izdotie albumi ieskicē plašu žanru spektru – no poproka līdz metālam –, bet, kā atzīst pats mūziķis, jaunā dziesma un gaidāmais albums varētu būt pārsteigums daudziem Sovvaļnīka daiļrades cienītājiem, jo tas būs citādāks – gandrīz akustisks. Mūziķis reizē saka: “Bet tas nenozīmē, ka Sovvaļnīks ir pielicis punktu smagajai mūzikai.”
Jaunās dziesmas “Karaļs” ierakstā piedalījušies arī Mareks Gusāns (bungas, ģitāra), Mārcis Lipskis (bass). Dziesmas ieraksts veikts Rīgā, “Factory Sounds Studio” pie mūzikas producenta Ginta Stankeviča.
Albums “Cārtumi” izdošanai tiek gatavots ar Valsts kultūrkapitāla mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” un biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” atbalstu. Projektu īsteno biedrība “Latgolys Producentu Grupa”.