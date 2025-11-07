Svētdien tiks noskaidroti šova “X Faktors” noslēdzošie finālisti
Svētdien, 9. novembrī, trešajā – noslēdzošajā – “krēslu izaicinājumā” varēs noskaidrot visus šova "X Faktors" finālistus. Šajā raidījumā komandu pabeigs komplektēt mentors Marats Ogļezņevs, kā arī savu TOP 3 izvēlēsies Intars Busulis.
Šobrīd jau zinām, ka Marata komandā visi krēsli ir aizņemti, jo tajos sēž trīs puiši no otrā “krēslu izaicinājuma” – Denijs Jorens Grieze, ukraiņu dziedātājs Viacheslav Pitak un Niklāss. Lai arī izskanēja ideja viņiem apvienoties grupā ar nosaukumu “Second Direction”, šī šova kontekstā, visdrīzāk, tas nenotiks. Varam tikai spriest un domāt, kas iegūs, un kas zaudēs krēslu Marata komandā?
Konkurence būs sīva, jo Marata komandā vēlēsies iekļūt ekspresīvā meiteņu grupa “Isteria”, kas izpildīs apvienības “Destiny's Child” kompozīciju “Say My Name”. Cita spilgta pārstāve – jau iepriekšējā atlasē atzinīgi novērtētā soliste ar spēcīgo balsi Lotte Eglīte – piedāvās savu versiju britu dziedātājas Rejas dziesmai “Oscar Winning Tears”.
Ne mazāk spējīgi un harizmātiski mākslinieki prezentēs savas dziedāšanas un skatuves prasmes mentoram Intaram. Enerģiskā Skaidrīte no Bauskas dziedās Raimonda Paula leģendāro kompozīciju “Es aiziet nevaru”, bet Kārlis Mangulsons neatstās nevienu vienaldzīgu, izpildot Laura Reinika kulta dziesmu “Sirds sadeg neparasti”. Tāpat dzirdēsim arī vokālās grupas un citus Intaram sagādātus pārsteigumus!
“X Faktors” jau svētdien plkst. 20.30 kanālā TV3.