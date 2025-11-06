Kādreizējais ballīšu magnāts Diddy savu 56. dzimšanas dienu nosvin cietumā. Kā viņš svinēja agrāk?
ASV mūzikas magnāts Šons “Diddy” Kombss šonedēļ savu 56. dzimšanas dienu atzīmēja aiz restēm, izciešot četru gadu cietumsodu par diviem cilvēku pārvadāšanas gadījumiem ar nolūku iesaistīt prostitūcijā.
Hiphopa magnāts otrdien svinēja dzimšanas dienu federālajā labošanas iestādē “Fort Dix” Ņūdžersijā — tālu no spožuma, pie kā bija pieradis. Reperis, kurš reiz baudīja augļus no kailas sievietes ķermeņa savās izlaidīgajās ballītēs, šoreiz tika cienāts ar daudz pieticīgāku ēdienkarti — brokastīs, pusdienās un vakariņās viņam piedāvāja kliju pārslas, zaļās pupiņas un turku zirņu burgeru. Diemžēl Komsa iecienītais, dīvainais siera burgera papildinājums — ābolu mērce — ēdienkartē nebija pieejams.
Dienas pirmā maltīte, ko ieslodzītajiem pasniedza plkst. 6.30, ietvēra augļus, izvēli starp kliju pārslām, brokastu kūku vai pilngraudu maizi, kā arī divus želejas iepakojumus. To papildināja vājpiena glāze, margarīns un cukura aizstājēja paciņas.
Pusdienas, kas tika pasniegtas no plkst. 11.00 līdz 12.00, piedāvāja izvēli starp vistu un turku zirņu burgeru, kā arī dzērienu. Uz šķīvja bija makaroni ar mērci un spinātiem, piedevā ķiploku vai pilngraudu maize un izvēle starp augļiem vai desertu.
Apmēram plkst. 16.30 ieslodzītie sēdās pie vakariņām, kurās piedāvāja siera picu vai baltās pupiņas ar itāļu makaronu salātiem, zaļajām pupiņām un dārzeņu salātiem, kā arī dažādām mērcēm un dzērienu.
Maijā tiesas laikā tika atklāta Diddy dīvainā ēšanas paradumu detaļa, kas radīja riebumu zālē — izrādījās, ka viņš siera burgerus ēd ar ābolu mērci. Bijušie asistenti stāstīja par viņa dīvainībām, un zvērinātie uz šī fakta atklāšanu reaģēja ar redzamu nepatiku.
Šī gada dzimšanas dienas svinības noteikti nebija tā greznā pieredze, pie kuras Diddy bija pieradis. Iepriekš viņš dalījās video, kur slavens Nobu šefpavārs gatavoja suši viņa viesiem, un publicēja klipu, kur viņam tiek pasniegtas vairākas kūkas ar uzrakstu "Mīlestība".
Savukārt savā 50. dzimšanas dienā Diddy rīkoja zvaigžņu pilnu ballīti, kurā piedalījās tādas slavenības kā Kanje Vests, Jay‑Z un Bejonse. 2020. gadā, laikā, kad bija Covid-19 pandēmija, Diddy savu 51. dzimšanas dienu svinēja tropiskā ballītē salā kopā ar draugiem un viesiem. Tāpat vairākas dzimšanas dienas tika svinētas arī viņa ballītes “White Party” formātā — ar baltu tērpu, viesiem no dažādām sfērām un daudz neķītrībām.
Diddy ikoniskās Baltās ballītes – viesu vidū Leonardo Dikaprio, Parisa Hiltone un citi Holivudas spīdekļi
"Baltās ballītes" bija ikoniski un grezni pasākumi, kurus organizēja amerikāņu reperis un producents Šons "Diddy" Kombss. Šīs ballītes kļuva pazīstamas ...
Šonedēļ Kombss tika pamanīts cietumā kopā ar bijušo NBA zvaigzni Sebastjanu Telfēru. Abi atrodas tajā pašā cietumā, un ir starp pazīstamākajiem ieslodzītajiem tur.
Diddy krišana no slavas virsotnes sākās 2024. gada septembrī, kad viņš tika apsūdzēts vairākos federālos noziegumos — reketā, sazvērestībā, seksuālajā cilvēku tirdzniecībā un cilvēku pārvadāšanā ar nolūku nodrošināt prostitūciju.
Pēdējos 14 mēnešus Komss pavadīja maksimālās drošības cietumā Metropolitan Detention Center, bet piektdien viņš tika pārvietots uz zemākas drošības iestādi — FCI Fort Dix. Viņš pats pieprasīja pārcelšanu, jo šis cietums ir tuvāk ģimenei un piedāvā narkotiku rehabilitācijas programmu. Ja netiks veiktas izmaiņas, viņa agrākais atbrīvošanas datums ir paredzēts 2028. gada 8. maijā.