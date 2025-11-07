"Seksīgākais vīrietis pasaulē" Džonatans Beilijs atklāj, kāds ir viņa ideālais randiņš
Par “Seksīgāko vīrieti pasaulē” atzītais britu aktieris Džonatans Beilijs atklājis, kāds, viņaprāt, ir ideāls randiņš, kā arī pastāstījis, kā viņš pavada brīvdienas.
Visa gada garumā Džonatans Beilijs bija viens no visvairāk apspriestajiem aktieriem, un tagad viņš ticis kronēts par žurnāla “People” Seksīgāko vīrieti pasaulē. Aizvadītā gada laikā aktieris Džonatans Beilijs bija redzams visur. Viņa ķīmija ar kolēģiem kļuvusi par leģendāru (piemēram, skūpsts ar Skārletu Johansoni uz sarkanā paklāja) un pat video, kurā viņš dzer pienu, iemantojis milzu popularitāti.
Kopš 2024. gada Beilijs piedalījies vairākos veiksmīgos projektos — “Ļaunā”, “Juras laikmeta pasaule: Atdzimšana”, “Ceļabiedri” un “Bridžertoni” trešajā sezonā. Drīzumā viņš atgriezīsies lomā kā princis Fijero filmas “Ļaunā” turpinājumā.
Kāds ir viņa ideālais randiņš?
Atbildot uz jautājumu, kāds ir viņa ideālais randiņš, 37 gadus vecais aktieris sacīja: “Man patīk pastaigas, patīk vakariņas, teātris, kino.” Viņš turpināja ar smaidu: “Ziniet, ja tas ir jau kāds simtais randiņš, tad varētu būt ‘Lego’ un pica. Daži no maniem labākajiem randiņiem bijuši tieši ‘Lego’ randiņi.”
Kā viņš pavada brīvdienas?
Runājot par parastu brīvdienu, Beilijs atklāja: “Es pieceļos, izeju pastaigā, izdzeru kafiju. Tad satieku draugus vai klausos daudz mūzikas — austiņas man vienmēr ir tuvumā. Vakarā varbūt skatos filmu vai eju uz teātri.”
Par titulu “seksīgākais vīrietis”
Kad viņam jautāts, kā jūtas, kļūstot par “Seksīgāko vīrieti”, Beilijs atbildēja: “Es par to vēl neesmu īsti domājis.” Viņš pajokoja: “Ja tas kļūs pārāk traki, varbūt piezvanīšu kādam no Krisiem vai The Rock [Dveinam Džonsonam].”
Ceļš līdz slavai
Džonatans Beilijs kļuva pazīstams ar lomām krimināldrāmā “Broadchurch” (2013–2015) un komēdijā “Crashing” (2016). Taču īsto pasaules slavu viņam atnesa vikonta loma “Netflix” kostīmu drāmā “Bridžertoni”
.