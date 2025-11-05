VIDEO: Jauna dokumentālo filmu sērija apšauba mītus par Seno Grieķiju
Lai gan mēs bieži vien iedomājamies Seno Grieķiju kā demokrātijas, filozofijas un mākslas dzimteni, jaunais Viasat History dokumentālo filmu cikls Senā Grieķija. Tumšā hronika atklāj daudz tumšāku stāstu.
Šī piecu sēriju filma atklāj vardarbību, verdzību un cilvēku upurēšanu, kas slēpjas zem marmora tempļiem un varoņstāstiem.
Pirmizrādes datums: ceturtdien, 6. novembrī, plkst. 22.00 kanālā Viasat History.
Ārpus mītiem: Kāda patiesībā bija Senā Grieķija
Senā Grieķija parasti tiek slavināta kā Rietumu civilizācijas šūpulis, taču šī jaunā dokumentālā filma aicina skatītājus palūkoties tālāk par romantisko tēlu. Vēsturnieki un eksperti, izmantojot arheoloģiskos atklājumus un kriminālistiku, atklāj šokējošu patiesību par grieķu sabiedrību – no vergu ekonomikas līdz rituālām slepkavībām un nemitīgiem kariem.
Vai zinājāt, ka klasiskajās Atēnās viena trešdaļa iedzīvotāju bija vergi?
Vai arī to, ka arheologi Mīnojas Krētā atrada sasietu cilvēku upuri rituāla vidū, kura upurēšanu pārtrauca zemestrīce?
Sēriju ceļvedis: Piecas Senās Grieķijas tumšās hronikas
1. sērija: Leģendas un asinis
Izpēta grieķu civilizācijas pirmsākumus bronzas laikmetā – no cilvēku upurēšanas un dabas katastrofām līdz Santorīni izvirdumam, kas, iespējams, iedvesmoja mītu par Atlantīdu.
2. sērija: Karš un spēles
Atklāj olimpisko spēļu vardarbīgo pusi, kur sportisti bieži gāja bojā nežēlīgās sacensībās, un uzsver, kā pastāvīga karadarbība noteica pilsētu un valstu sāncensību.
3. sērija: Vergi un demokrāti
Atklāj Atēnu demokrātijas paradoksu, kas balstījās uz vergu darbu. Šajā sērijā tiek apmeklētas Laurionas sudraba raktuves, kur vergi strādāja un mira tumsā, lai veicinātu Atēnu labklājību.
4. sērija: Brāļu karš
Hronika par Peloponēsa karu – konfliktu, kas sašķēla klasisko Grieķiju. Pierādījumi par pasaulē pirmo liesmu metēju un masu kapiem Sirakūzās, kur gāja bojā tūkstošiem Atēnu ieslodzīto.
5. sērija: Aleksandrs Lielais
Atkārtoti analizē Aleksandra Lielā dzīvi, liekot domāt par viņa lomu tēva slepkavībā un pētot viņa pārtapšanu no atbrīvotāja par nežēlīgu iekarotāju.
Skatieties Senā Grieķija. Tumšā hronika kanālā Viasat History
Nepalaidiet garām šo revolucionāro vēsturisko dokumentālo filmu, kas no jauna definē mūsu zināšanas par Seno Grieķiju.
Senā Grieķija. Tumšā hronika pirmizrāde Viasat History, 6. novembrī, plkst. 22.00, jaunas sērijas katru ceturtdienu.
Atklājiet neizstāstīto patiesību, kas slēpjas aiz mītiem, un uzziniet, kā vardarbība, vara un ambīcijas veidoja pasaules pirmo lielo civilizāciju.