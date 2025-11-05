Pašmāju šovs "Randiņš ar divām" piedzīvo intriģējošu noslēgumu - dāmas izvēlas savus kavalierus, bet...
Pienācis pašmāju mīlestības šova "Randiņš ar divām" fināls - ir skatāma raidījuma pēdējā epizode, kurā aktrises Linda Kalniņa un Lelde Dreimane izvēlējušās savus izredzētos. Linda pieņēma lēmumu finālā veidot pāri ar Edgaru, savukārt Lelde par finālistu izvirzīja Arnoldu. Taču viss nav tik vienkārši, kā šķiet…
Izvirzot savus favorītus, meitenes devušās noslēguma randiņos, Lindai un Edgaram piedzīvojot romantisku braucienu ar retro automobili un pikniku gleznainā Itālijas pļavā, bet Leldei un Arnoldam baudot vakariņas restorānā intīmā gaisotnē. Lai gan šķiet, ka šova pēdējie randiņi ar puišiem nozīmē tikai vienu – dalībniekiem izveidosies pāris, viss nav tik vienkārši. Meitenēm vēl ir jāsniedz gala atbilde – turpināt iepazīt viens otru tuvāk un doties pasakainā ceļojumā vai pāri tomēr neveidot.
Raidījuma beigās atklājas, ka Linda nevēlas veidot pāri ar stalto Edgaru jeb Vikingu. Neskatoties uz to, ka Linda izbaudīja laiku ar puisi, abi saprata, ka maģisko “dzirkstelīti” neizjuta un vēlētos palikt tikai kā draugi.
Kad pienāca laiks Leldei sniegt savu atbildi, raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš paziņo, ka Artūrs, kas iepriekš nolēma pamest šovu savas meitas dzimšanas dienas dēļ, ir uzrakstījis dāmai vēstuli. Sākotnēji Lelde nevēlējās lasīt puiša sagatavoto vēstuli, jo uzskatīja, ka lēmumu jau ir pieņēmusi, tomēr pēcāk to izlasīja un uzzināja, ka Artūrs ir atgriezies villā.
Artūrs bija ieradies, lai satiktu Leldi atkal, bet aktrise šādu pavērsienu no šova veidotājiem uztvēra kā aizskārumu un nolēma neizvēlēties nevienu no puišiem – ne Arnoldu, ne Artūru. Tomēr – vai ar to viss noslēdzās? Noskaties fināla epizodi līdz pašām beigām un uzzini, ar ko Lelde laiku turpina pavadīt Latvijā.
Ieskats pašmāju iepazīšanās šovā "Randiņš ar divām"
