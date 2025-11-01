Inese Galante priecājas par mazdēlu, kurš spēlē futbolu un klavieres
Aizvadītajās skolēnu brīvdienās slavenās operdziedātājas Ineses Galantes ģimene - meita Diāna, znots Aleksandrs un mazdēls Laurents - no Diseldorfas ieradās Rīgā, lai izbaudītu kopābūšanu, kā arī gatavotos ikgadējam jaunās paaudzes klasiskās mūzikas izpildītāju konkursam "Ineses Galantes talanti" un tradicionālajam Ziemassvētku koncertam.
Ineses Galantes mazdēls jau mācās 6. klasē un izstiepies augumā tik garš, ka drīz vien pāraugs gan mammu, gan vecmāmiņu. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Diāna Galante, raksturojot savu atvasi, stāsta: “Dēlam ir dažādi interešu posmi bijuši – vienbrīd viņš ļoti interesējās par automašīnām. Pēc motora numura varēja pateikt, kurā gadā konkrētā mašīna ir būvēta, kas ir tās dizainers un ražotājvalsts. Tagad viņš aizrāvies ar reaktoriem – interesē zinātnieces Marijas Kirī darbība, jo viņa pētīja radiāciju. Tāpat ir izpētījis informāciju par Čornobiļas kodolkatastrofu. Dēls arī var lepoties ar spožām zināšanām par futbola vēsturi.”
Lai arī Laurentam, tāpat kā Diānai, ir tumši mati un brūnas acis, viņš vairāk līdzinoties savam tētim Aleksandram gan raksturā, gan augumā. Vasaras Galante ar vīru un dēlu cenšas pavadīt Jūrmalā. “Dēls ir dzimis Latvijā, un to var just, jo viņam te ļoti patīk. Tad arī Rīgā apmeklējam futbola spēles, un dēls ir priecīgs, ka var fanu zonā sasveicināties un “iedot pieci” slaveniem futbolistiem.” Diāna ir lepna, ka Laurents pēdējos trīs gadus arī pats trenējas futbolā, kā arī ir saņēmis jostu džiu džitsu cīņas mākslā.
Protams, arī mūzika esot klātesoša puiša dzīvē – Ineses Galantes mazdēls gan spēlējot klavieres, gan dziedot. “Mums nav būtiski, kādu nodarbošanos nākotnē dēls izvēlēsies – vai tā būs mūzika, vai sports –, galvenais, lai viņš ir laimīgs cilvēks. Jo mēs ar mammu arī esam laimīgas, ka savā dzīvē varējām izvēlēties darīt to, kas pašām patīk. Mamma – dziedāt, un es – nodarboties ar modi. Mans tētis gan sākotnēji teica, ka vajag studēt vai nu par ārsti, vai advokāti, bet ne modi, jo pietiek, ka ģimenē jau ir viens radošs cilvēks. Taču man paveicās, ka mamma deva zaļo gaismu un es varēju īstenot to, kas man sirdij tuvs,” tā Diāna Galante.
Jau novembra beigās Galantes atgriezīsies Latvijā, jo 30. novembrī norisināsies jauno izpildītāju konkursa "Ineses Galantes talanti 2025" fināls, bet 6. decembrī Rīgas Domā izskanēs gada gaidītākais muzikālais notikums – pasaules operdīvas Ineses Galantes "Ziemassvētku prelūdija".