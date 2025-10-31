Šons “Diddy” Kombss šogad Halovīnu svinēs cietumā - ne ar konfektēm, bet ar ceptu zivi
ASV mūzikas magnāts Šons “Diddy” Kombss, kurš reiz Halovīnu pārvērta greznā šovā ar dizaineru tērpiem un zvaigžņotiem viesiem kā Bejonse, Jay-Z un Ašeru, šogad svētkus pavada pavisam citādi — aiz restēm, valkājot ieslodzīto formu un baudot pavisam savādākas vakariņas.
55 gadus vecais mūzikas magnāts, kurš tagad reģistrēts kā ieslodzītais #37452-054 Bruklinas Metropoles aizturēšanas centrā, dzīvo pavisam citā ritmā. Cilvēks, kurš reiz bija leģendāru ballīšu arhitekts, tagad mostas metāla durvju klaudzoņā kopā ar vēl divdesmit vīriešiem kopmītnes tipa nodalījumā, kur skaļu deju ritmu aizstāj mikroviļņu krāsns dūkoņa un kāršu spēļu čalas.
Federālais cietumu dienests prognozē, ka Diddy tiks atbrīvots 2028. gada 8. maijā, aptuveni pēc 30 mēnešiem. Viņa advokāti pieprasījuši viņa pārcelšanu uz Fort Diksas federālo iestādi Ņūdžersijā, kas piedāvā rehabilitācijas programmu atkarību mazināšanai.
Kombss tika notiesāts uz 50 mēnešiem par diviem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu pārvietošanu prostitūcijas nolūkā. Smagākajās apsūdzībās — par seksuālo tirdzniecību un noziedzīgu grupējumu — viņš tika attaisnots, izvairoties no mūža ieslodzījuma.
Pašlaik viņa ikdiena seko institūcijas ritmam, kur pat greznība tiek mērīta margarīna porcijās, un 31. oktobrī valda viens noteikums: “Halovīnā konfekšu nebūs,” kā apstiprina cietuma pārstāvis.
Brokastis Diddy tiek pasniegtas plkst. 6.00 no rīta — augļu porcija, neliels graudaugu daudzums, konditorejas izstrādājums, pāris cukura paciņas un vājpiens. Pusdienās plkst. 11.00 — cepta zivs vai melno pupiņu porcija ar rīsu pilafu, spinātiem un kāpostu salātiem. Klāt gabals pilngraudu maizes, augļi un dzēriens no plastmasas krūzes. Vakariņās pēc plkst. 16.00 uzskaites tiek pasniegts tītara cepetis ar mērci, kartupeļu biezeni, dārzeņu maisījumu un otru maizes šķēli. Veģetārie ieslodzītie saņem divas zemesriekstu sviesta un ievārījuma maizītes — vienīgo saldo elementu visā dienā.
Pēdējo reizi Diddy pilnvērtīgi svinēja Halovīnu 2023. gadā, kad tērpās Betmena kostīmā no Kristofera Nolana “Tumšā bruņinieka” filmas. Viņš filmēja sevi, soļojot pa pilsētas ielām pilnā ekipējumā.
