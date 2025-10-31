Šonedēļ uz kino ekrāniem ierodas "Depeche Mode" ar jaunu koncertfilmu
"Depeche Mode: M" - unikāls kinematogrāfisks ceļojums Meksikas kultūras attiecībās ar nāvi, uzņemts "Depeche Mode" ikoniskajos koncertos nonācis uz kino ekrāniem visa pasaulē, arī Latvijā.
Filma pasaules pirmizrādi piedzīvoja šī gada jūnijā Traibekas festivālā Ņujorkā, un tagad tā ierodas kinoteātros visā pasaulē. Rīgā filma tiks demonstrēta līdz 2. novembrim.
"Depeche Mode: M" ir izteiksmīga un dinamiska kinematogrāfiska pieredze, kuras autors un režisors ir godalgotais meksikāņu kinorežisors Fernando Friass. Filma veidota, izmantojot video materiālus no grupas trim izpārdotajiem koncertiem Mehiko pilsētas "Foro Sol" stadionā 2023.–2024. gada "Memento Mori" turnejas ietvaros. Pilnmetrāžas filma aizved skatītājus muzikālā un garīgā ceļojumā, kur dziesmas uzrunā fanus, ilustrējot to nezūdošo multikulturālo ietekmi, vienlaikus iedziļinoties saiknē starp mūziku, mirstību un Meksikas tradīcijām.
“Pēc būtības mūsu jaunā filma “M” ir par dziļo saikni starp mūziku, kultūru un cilvēkiem, un Fernando Friass, kurš režisēja un izveidoja šo filmu, ir izdarījis brīnišķīgu darbu, stāstot šo stāstu caur Meksikas kultūras prizmu un mūsu koncertiem Mehiko,” atklāj "Depeche Mode" dalībnieks Deivs Gāns.
Režisora radošajā skatījumā "Depeche Mode: M" pēta paralēles starp "Depeche Mode" jaunākā albuma "Memento Mori" motīviem un meksikāņu kultūras dziļo saikni ar nāvi un mirstību. Friass vislabāk zināms ar savu godalgoto filmu “I’m No Longer Here”, kas ieguva 10 Meksikas prestižās "Ariel Academy" balvas, tostarp par labāko filmu un labāko režiju. Turklāt šī filma bija Meksikas pieteikums 2021. gada "Oskara" balvai un tika iekļauta labāko starptautisko filmu pretendentu sarakstā. Viņa jaunākā filma “I Don’t Expect Anyone to Believe Me” tika pirmizrādīta ar kritiķu atzinību.
Iespaidos pēc filmas preses seansa apmeklējuma dalās mūziķis un radio dīdžejs Artis Dvarionas: "Nekad to neesmu slēpis, tomēr neesmu arī skaļi kladzinājis, ka "Depeche Mode" ir viena no tām grupām, kas mani jau kopš bērnības ietekmējusi ļoti spēcīgi. Ietekmējusi, jo iedrošinājusi. Jo īpaši Deivs Gāns kā frontmenis un Martins Gors kā dziesmu autors. “"Depeche Mode" ir ietetovēti daudzu cilvēku sirdīs un dvēselēs vairākās paaudzēs”, skan vienā no koncertfilmas citātiem. Ja šī grupa ir ietetovēta arī Tavā sirdī, izmanto iespēju to redzēt koncertdarbībā uz lielā ekrāna. Jo pauzes starp "Depeche Mode" albumiem un koncertturnejām var ieilgt vairāku gadu garumā un šī koncertfilma lieliski remdēs slāpes pēc tikai šai grupai piemītošās enerģijas.”
“Skaidrs, ka laiks nestāv uz vietas, taču Deivs un Mārtins lieliski pieprot savu arodu. Joprojām jaudīgi un kvalitatīvi, ar labu skaņu un Antona Korbīna labākajās tradīcijas veidots video, lai gan meistars šoreiz roku nav pielicis, tomēr DM ir atpazīstami ar savu oriģinālo stilu.” – Mārtiņš Kits (mūziķis un radio dīdžejs).
"Depeche Mode" turnejas "Memento Mori" laikā Gāns, Mārtins Gors un pavadošā grupa uzstājās 112 koncertos visā pasaulē, pulcējot vairāk nekā trijus miljonus fanu, un "Rolling Stone" žurnāls to nodēvēja par „apbrīnojamiem dzīves un mūzikas svētkiem”. Turneja notika pēc "Depeche Mode" 15. studijas albuma "Memento Mori" izdošanas 2023. gadā.
"Depeche mode" koncerts Rīgā
20. februārī "Arēnā Rīga" pilnu zāli pulcēja angļu grupa "Depeche mode".