Ritas Lasmanes un Helmuta Bēķa erotiskā romāna "Kāds, kuru es nepazīstu" atvēršana; 30.10.2025
Pikantās literatūras cienītāji pulcējas uz Ritas Lasmanes un Helmuta Bēķa romāna "Kāds, kuru es nepazīstu" atvēršanu kokteiļbārā "Zalktis". FOTO
Pikantās literatūras cienītāji ceturtdien pulcējās kokteiļbārā "Zalktis", lai svinētu atvēršanas svētki attiecību konsultantes, publicistes Ritas Lasmanes un rakstnieka Helmuta Bēķa erotiskajam romānam "Kāds, kuru es nepazīstu".
Pārvācies uz jaunu īres dzīvokli, Andris pastkastītē atrod kādam citam adresētu vēstuli un uzraksta anonīmajai sūtītājai. Drīz vien viņš saņem atbildi, un savādā iepazīšanās pārtop intriģējošā un pikantām detaļām caurvītā sarakstē. Ļaujoties svešās būtnes valdzinājumam, Andris atklāj sīkākās savas dzīves detaļas, nemaz nenojaušot, ka kļuvis par rotaļlietu sievietes rokās...
"Erotikas piesātināts trilleris, kur spriedze pieaug ar katru vēstuli. Kurš kuru izaicina vairāk – Viņš Viņu vai Viņa Viņu? Romāna izskaņa lika man ilgi domāt." šādi romānu raksturojusi rakstniece Baiba Zīle.