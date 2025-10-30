Princis Harijs atklāj, vai viņš plāno kļūt par ASV pilsoni
Princis Harijs skaidrojis, vai plāno kļūt par ASV pilsoni, piecus gadus pēc pārcelšanās uz Kaliforniju.
Harijs par saviem plāniem runāja podkāstā “Hasan Minhaj Doesn’t Know”, norādot: “Vai es kļūšu par ASV pilsoni? Šobrīd tādu plānu nav.”
Saseksas hercogs atzina, ka ir “apsvēris” iespēju kļūt par ASV pilsoni 2024. gada intervijā raidījumā “Good Morning America.” “Amerikāņu pilsonība ir doma, kas man ir ienākusi prātā, taču šobrīd tā noteikti nav augsta prioritāte,” viņš toreiz sacīja.
Grāmatas “The King” autors Kristofers Andersons iepriekš norādīja, ka karaļa Čārlza III jaunākajam dēlam būtu pārāk daudz ko zaudēt, pirms viņš pieņemtu ASV pilsonību. “Nav īsta iemesla, kāpēc Harijs, kurš jau tiek apsūdzēts par atteikšanos no ģimenes un dzimtenes, vēl vairāk pasliktinātu situāciju, kļūstot par ASV pilsoni,” uzskata Andersons.
Princis Harijs un Megana Mārkla 2020. gadā atteicās no karaliskajiem pienākumiem, norādot uz britu mediju iejaukšanos un rasistisku attieksmi pret Meganu. Tagad ģimene dzīvo piejūras pilsētā Montecito, Kalifornijā.
Ziņots, ka pāri dažkārt sauc par “vietējiem ļaundariem” viņu bagātajā apkaimē. Kāds Montecito iedzīvotājs, kurš ar viņiem nekad nav ticies, komentārā nosaucis viņus par “princi un aktrisīti”.
Kaimiņi klusajā Santa Barbaras rajonā ar viņiem saista daudzas jaunas neērtības – mājokļu cenu kāpumu, sastrēgumus un citu traucējumu pieaugumu.
Tikmēr pāri publiski aizstāvējusi viņu slavenā kaimiņiene Šarona Stouna. “Ziniet, kas viņos ir lieliski? Viņi neatbrauca šeit dzīvot uz mūsu rēķina, viņi atbrauca, lai būtu daļa no mūsu kopienas,” viņa sacīja. “Mana draudzene teica, ka sēdējusi mašīnā pie sarkanā luksofora, un viņi pārbraukuši pāri ielai ar velosipēdiem un pamājuši viņai. Viņi ir daļa no mūsu kopienas. Viņi kļuvuši par dāsniem, gādīgiem un aktīviem sabiedrības locekļiem. Viņi nav šeit, lai liktu mums viņus pielūgt.”